Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Sunna Sæmundsdóttir skrifar 25. febrúar 2026 11:52 Enn er óvíst hvar mesta snjókoman verður en fólk er beðið um að fylgjast vel með færð. vísir/Anton Brink Lögreglan og Vegagerðin biðja ökumenn á suðvestanverðu landinu að fylgjast vel með aðstæðum í dag en búist er við mikilli snjókomu og hríðarveðri. Björgunarsveitir þurftu að koma allnokkrum til bjargar í vetrarveðrinu sem gekk yfir á Austurland í gærkvöldi. Lögreglan á Suðurnesjum biðlaði í gærkvöldi til fólks um að fara ekki af stað á vanbúnum bifreiðum, taka ekki óþarfa áhættu og fylgjast vel með færð. Búist er við hríðarveðri á suðvestanverðu landinu og snjókomubakki er nú að ganga inn á land, að sögn Daníels Þorlákssonar, veðurfræðings Vegagerðarinnar. „Inni í þessum bakka er ákveðinn kjarni sem er með mjög mikilli snjókomu og það verður blint þar en það er ekki gott að segja nákvæmlega hvar hann lendir. Nýjustu spár eru með hann yst á Reykjanesi og í kringum Akranes á Vesturlandi en það þarf lítið að bregða út af svo þetta sé austar og þá jafnvel á Hellisheiði eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu með erfiðri vetrarfærð,“ segir Daníel. Spáin mun skýrast eftir því sem líður á daginn. Þar sem fyrrnefndur kjarni lendir verður ákefðin mest á milli klukkan tvö og sex. Daníel bendir fólki á að fylgjast vel með spám um færð á síðu Vegagerðarinnar. „Ef það væri meiri vissa í spám að þá væri mögulega búið að gefa út veðurviðvörun, en þetta er svolítið erfitt að eiga við þetta þar sem maður veit ekki hvort það sé verið að tala um Reykjanesbrautina eða Selfoss. En fólk ætti bara að fylgjast með.,“ Vetrarveður gekk yfir Austurland í gærkvöldi og björgunarsveitarfólk sinnti fjölda verkefna þar sem margir voru á ferli. Ákveðið var að loka veginum yfir Mývatns- og Möðrudalsöræfi vegna veðurs og björgunarsveitir voru þá sendar til að koma þeim sem þar voru þegar staddir til aðstoðar. „Þar voru ansi margir á ferðinni og tvö ökutæki sem að höfðu lent utan vegar. Farþegarnir sem að í þeim voru voru teknir um borð í björgunarsveitarbíla og þeim var komið til byggða. Á sama tíma fór smárúta af á Fagradal rétt fyrir ofan Reyðarfjörð og við fórum í það verkefni að flytja þaðan fjórtán manns yfir til Egilsstaða,“ segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Jón Þór bendir vegfarendum á að fylgjast vel með aðstæðum í dag. „Skoða hvernig færðin er, til dæmis inn á umferdin.is og ef þú ætlar að fara yfir fjallveg að vera sæmilega búinn með vel hlaðinn síma og jafnvel skóflu í bílnum. Og ekki hika við að óska eftir aðstoð ef að eitthvað bjátar á.“ Veður Færð á vegum Mest lesið Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Erlent Þrjár stúlkur réðust á eina Innlent Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Innlent Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Erlent Fleiri fréttir Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Þrjár stúlkur réðust á eina Fangavörður sendur í leyfi Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Tímamót og glæný könnun Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Reykjadalur fær ekki styrki og fellir niður hluta starfsins Guðmundur Ingi í formlegar viðræður við Vor til vinstri Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Sjá meira