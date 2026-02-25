Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Atli Ísleifsson skrifar 25. febrúar 2026 14:50 Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga. Vísir/Egill Nýtt skipurit hefur verið samþykkt hjá Sjúkratryggingum sem felur í sér fækkun skipulagseininga þar sem dregið er úr yfirbyggingu og stjórnendum fækkað. Samhliða breytingunum hefur verið ákveðið að leggja niður tólf störf hjá Sjúkratryggingum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sjúkratryggingum. Þar segir að ákvörðunin miði að því að laga rekstur að breyttum áherslum, nýta betur það fjármagn sem stofnunin hafi til ráðstöfunar og bregðast við undirliggjandi hallarekstri. „Markmiðið er að styrkja starfsemina til lengri tíma og tryggja að Sjúkratryggingar geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu með markvissum og ábyrgum hætti.“ Verulega umbætur Í tilkynningunni segir að undanfarin ár hafi verið gerðar verulegar umbætur í starfsemi Sjúkratrygginga sem skilað hafi aukinni skilvirkni og eflingu lykilþátta í starfsemi stofnunarinnar. „Þörf er á því að ganga lengra í að efla stofnunina með aukinni sérhæfingu, stafrænni þróun og skilvirkari ferlum. Sérstaklega verður horft til kjarnaverkefna stofnunarinnar með styrkingu samningagerðar, markvissari kostnaðar- og þarfagreiningu ásamt öflugri eftirfylgni samninga og eftirliti. Þrátt fyrir að fjárhagur stofnunarinnar hafi verið styrktur nokkuð á undanförnum árum hafa verkefni hennar vaxið og ljóst að erfitt er að mæta vaxandi umfangi ásamt því að byggja upp og styrkja lykilþætti í starfsemi stofnunarinnar innan núverandi fjárhagsramma. Það er í senn þörf á styrkingu fjárveitinga og innri hagræðingu. Í þessu ljósi hefur verið ákveðið að styrkja enn starfsemi og afkomu stofnunarinnar með nokkrum lykilaðgerðum sem m.a. fela í sér aukana áherslu á kjarnaviðfangsefni á sviði samningsgerðar og eftirfylgni samninga og meiri skilvirkni með öflugri stafrænum lausnum og sjálfvirkni í afgreiðslu. Þá hefur stjórn Sjúkratrygginga samþykkt nýtt skipurit stofnunarinnar sem felur í sér fækkun skipulagseininga og dregið verður úr yfirbyggingu m.a. með fækkun stjórnenda. Um leið verður sérþekking og samhæfing á fagsviðum styrkt. Þörf er á frekari umbreytingu og ekki verður hjá því komist að leggja niður tólf störf hjá Sjúkratryggingum. Sú ákvörðun miðar að því að laga rekstur að breyttum áherslum, nýta betur það fjármagn sem stofnunin hefur til ráðstöfunar og bregðast við undirliggjandi hallarekstri. Markmiðið er að styrkja starfsemina til lengri tíma og tryggja að Sjúkratryggingar geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu með markvissum og ábyrgum hætti,“ segir í tilkynningunni. Erfið en ábyrg skref Haft er eftir Sigurði Helga Helgasyni, forstjóra Sjúkratrygginga, að Sjúkratryggingar gegni lykilhlutverki í því að tryggja almenningi aðgengi að góðri og árangursríkri heilbrigðisþjónustu og það varði almenning miklu að hún gegni hlutverkum sínum með öflugum hætti. „Stofnunin tekur nú erfið en jafnframt ábyrg skref til að efla starfsemi og laga hana að breyttum verkefnum og auknum kröfum. Með skýrari forgangsröðun, einfaldara skipulagi og aukinni sérhæfingu styrkjum við hæfni stofnunarinnar og tryggjum að hún standi betur undir hlutverki sínu til framtíðar.“ segir Sigurður Helgi. 