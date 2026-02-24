Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, er nú stödd í Kænugarði þar sem hún mun í dag verða viðstödd minningarathafnir vegna þess að fjögur ár eru liðin frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu.
Þá mun hún einnig funda með Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta ásamt leiðtogum hinna Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, auk þess sem hún mun sækja fund „hinna viljugu“, það er að segja bandamanna Úkraínu.
Ferðalag Kristrúnar og fylgdarliðs hófst með næturfluti til Varsjár, þar sem við tók bið í sendiráðinu. Þá var lagt í nokkurra klukkustunda bílferð að landamærum Póllands og Úkraínu, þar sem enn var beðið. Ferðalaginu lauk með næturlest til Kænugarðs.
Að sögn blaðamanns Sýnar sem staddur er í Kænugarði er mikill viðbúnaður þar vegna fjölda erlendra þjóðarleiðtoga í borginni. Á leiðinni í gegnum borgina frá lestarstöðinni mátti sjá lögregluþjóna við hver gatnamót til að tryggja að bílalest Kristrúnar kæmist sinnar leiðar.
Þá mátti á víð og dreif sjá minnisvarða um það ástand sem íbúar hafa búið við síðustu ár; ónýta skriðdreka og brak úr drónum. Einnig blasti við gríðarstór veggur, þakinn myndum af þeim sem hafa látist sökum stríðsins.