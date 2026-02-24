Innlent

Lausir endar í Edition-málinu

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Feðginin fundust látin á Edition-hótelinu. Þau höfðu verið á Íslandi í um viku og farið í dagsferðir á helstu ferðamannastaði. Maðurinn glímdi við erfið veikindi. Vísir/Anton Brink

Héraðssaksóknari hefur sent Edition-málið svokallaða aftur til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem taldi rannsókn sinni á málinu lokið. Saksóknari segir að skoða þurfi nokkra anga málsins betur.

Það var þann 14. júní í fyrra sem frönsk feðgin fundust látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu við hafnarbakkann í Reykjavík. Eiginkona og móðir hinna látnu játaði á vettvangi að hafa drepið þau, hefði svo ætlað að svipta sig lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðan þá hefur konan breytt afstöðu sinni og neitar sök.

Atburðarásin miðað við þau gögn sem birt hafa verið er rakin í fréttinni hér að neðan.

Greint var frá því þann 20. janúar síðastliðinn að rannsókn lögreglu væri lokið og málið komið á borð héraðssaksóknara. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari segir í samtali við Vísi að málið hafi verið sent aftur til lögreglu.

„Það voru nokkrir lausir endar sem átti eftir að hnýta,“ segir Karl Ingi. Aðspurður segir hann ekki um stór atriði að ræða.

Konan sat í gæsluvarðhaldi til 4. september en hefur síðan þá sætt farbanni. Hún þarf að mæta á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu tvisvar í viku og láta vita af sér. Farbann yfir konunni rennur út þann 30. mars næstkomandi.

Manndráp á Reykjavík Edition Lögreglumál

