Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina

Starfsmenn hamborgarastaðarins 2guys við Hlemm í miðborg Reykjavíkur segjast varla geta affermt vörur án þess að eiga það á hættu að fá stöðumælasekt. Hafa þeir í sex skipti verið sektaðir um tíu þúsund krónur. Eigandi segist vera orðinn langþreyttur á skilnings- og áhugaleysi sem hann segir mæta sér hjá Reykjavíkurborg. Borgin segir reglurnar sambærilegar og í miðborgum í nágrannalöndunum.
„Þetta hefur aldrei verið vandamál fyrr en einhver ákvað allt í einu að setja steypuklumpa fyrir götuna og loka henni á mánudagsmorgni. Ég frétti af því þegar ruslabíllinn kemst ekki til okkar,“ segir Hjalti Vignisson eigandi 2guys í samtali við Vísi.
Hann skrifaði í dag færslu á samfélagsmiðilinn Facebook þar sem hann segist mæta algjöru skilningsleysi af hálfu borgarinnar og bílastæðasjóðs Reykjavíkur.
2guys er á Laugavegi, nánar tiltekið á horninu andstætt Hlemmi. Framkvæmdir hafa verið á svæðinu undanfarin ár og er svæðið nú að mestu hugsað fyrir gangandi vegfarendur. Í færslu sinni lýsir Hjalti því að vörulosun á götunni sé einungis heimil á milli sjö og ellefu á morgnana. Það henti rekstraraðilum engan veginn.
„Á stuttum tíma hefur borgin nú sektað okkur um 60.000 kr. 6 x 10.000 kr. sektir, fyrir það eitt að koma með vörur sem eru nauðsynlegar fyrir reksturinn okkar utan þessa vörulosunartíma. Já þú last rétt, við leggjum fyrir utan, af fermum bílinn og á meðan kemur starfsmaður bílastæðasjóðs og sektar. Þeim er drull, við erum þarna eftir kl. 11 og þá segir excel skjalið að það sé bannað að koma með vörur. Kl. 11:41 vorum við að sækja stóra pöntun til að senda til viðskiptavinar og vörðurinn mætti, sektaði og hlustaði ekki á nein rök, klukkan væri meira en 11:00.“
Hjalti segist hafa átt í löngum og ströngum tölvupóstsamskiptum við bílastæðasjóð. Þar segist hann hafa mætt algjöru skilningsleysi og engan samstarfsvilja. Þeim hafi verið tjáð að vörulosun væri heimil á milli sjö og ellefu. 2guys væru ekki hafnir yfir umferðarlög.
„Ég er bara kominn með nóg. Sem rekstraraðila á þessu svæði í miðborginni þá líður manni einfaldlega bara eins og að Reykjavíkurborg geri allt til þess að leggja stein í götu manns, í stað þess að liðka fyrir og reyna að halda uppi starfsemi, þá er eins og það sé allt gert til þess að íþyngja þér og þínum rekstri.“
Hann segir raunveruleika málsins vera þann að 2guys muni alltaf þurfa visst aðgengi, það sé eðli veitingareksturs.
„Það getur verið að það vanti tómata, ég bruna og græja það og kem með þá núna, kem með tómata en allt í einu kosta þeir tíu þúsund krónur aukalega því að bílastæðasjóður ákvað að sekta mig á meðan ég labba inn með þá, þar sem ég er mættur á merktum fyrirtækjabíl og stoppa örstutt.“
Hjalti segir reksturinn ganga vel, staðurinn sé vinsæll og tekur fram að Hlemmur líti vel út þó framkvæmdir hafa ílengst. Þær séu nú á fimmta ári en átti að vera lokið á þremur. Hann segir upplýsingar hafa verið af skornum skammti frá borginni og segist fyrst og fremst óska eftir því að tekið verði samtal við rekstraraðila.
„Að það verði tekið spjall við okkur, rekstraraðila í kring, að það verði átt við okkur samtal. Í stað þess fáum við bara þetta svar, að svona sé vörulosunartíminn bara, þau hafa engan áhuga á að ræða við okkur, engan vilja og engan skilning. Þetta snýst bara um Excel skjalið.“
Hjalti bendir á að veitingastaðurinn hans njóti vinsælda og trekki fólk að í bæinn. Hugmyndin sé að skapa rými fyrir mannlíf.
„Sem rekstraraðili í bænum þá er maður að lífga upp á bæinn, skapa atvinnu, borga gjöld og skatta, reyna að vera hluti af því að búa til stemningu en svo kemur borgin og segir bara: Ef þú vilt búa til stemningu verður þú að leggja úti á Granda, af því að við erum að taka öll bílastæði og svo þarftu að labba með fimmtíu kíló af vörum þaðan.“
Í svari við fyrirspurn Vísis vegna málsins segir Bjarni Rúnar Ingvarsson deildarstjóri samgangna hjá Reykjavíkurborg að síðustu ár hafi svæðum ætlað gangandi vegfarendum sérstaklega fjölgað umtalsvert í borginni, bæði göngugötum en ekki síður torgum.
„Fjöldi gangandi á þessum svæðum fer almennt fjölgandi fram eftir degi, um kl. 11 er fjöldi gangandi orðinn c.a. 60% af hámarksfjölda yfir daginn og fer hratt fjölgandi eftir það (sjá t.a.m. talningabúnað á Laugavegi við Klapparstíg). Það er því óráðlegt að blanda saman umferð ökutækja og gangandi vegfarenda eftir þennan tíma, bæði m.t.t. umferðaröryggis en ekki síður virðingu fyrir því að svæðið eigi að vera fyrir gangandi fyrst og fremst.“
Bjarni segir að á sambærilegum svæðum í þeim löndum sem Íslendingar beri sig saman við, til að mynda Strikinu í Kaupmannahöfn, göngugötunni í Árósum, göngutgötum og torgum í Osló og öðrum miðborgum á Norðurlöndunum sé vöruafhending einnig almennt heimiluð til kl. 11 og sums staðar einungis til 9 á ákveðnum dögum.
„Af þessu leiðir að á þeim svæðum sem gagngert eru ætluð gangandi og annarri umferð óvélknúinna ökutækja, þ.e. þar sem akstur vélknúinna ökutækja er almennt óheimill, hefur verið heimilaður akstur í tengslum við vöruafhendingu á skilgreindum tíma milli kl. 07.00-11.00 á virkum dögum og 08.00-11.00 um helgar og aðra helgidaga,“ skrifar Bjarni.
„Til að tryggja bæði samræmi milli svæða og einfaldleika þá gildir sami tími til vöruafhendingar á öllum sambærilegum svæðum, þannig hefur þessi tími m.a. gilt á göngugötuhluta Laugavegar frá því að gatan var gerð að varanlegri göngugötu, og reyndar gildi sami tími þegar gatan var göngugata yfir sumrin þar á undan og lokuð fyrir bílaumferð með hliðum. Að þessu öllu sögðu þá eru bílastæði í grennd við allar göngugötur og torg í miðborginni sem eru aðgengileg allan sólarhringinn sem hægt er að nota, og svo er einnig heimilt að nota aðra samgöngumáta til afhendingar á vörum utan sérstaks vöruafhendingartíma ef virkilega á þarf, t.a.m. með svokölluðum cargo-hjólum.“