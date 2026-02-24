Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Eiður Þór Árnason og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 24. febrúar 2026 00:17 Sigurbjörn Bárðarson var lengi landsliðsþjálfari í hestaíþróttum. Hann hafði áhyggjur af samskiptum Margrétar við foreldra sína. vísir/ívar Sigurbjörn Bárðarson hestaþjálfari segist hafa orðið vitni að því þegar Margrét Halla Hansdóttir Löf beitti móður sína ofbeldi. Nokkrum dögum síðar hafi hún myrt föður sinn. Sigurbjörn leigði fjölskyldunni bás í hesthúsi sínu og segist lengi hafa furðað sig á því hversu illa Margrét hafi komið fram við foreldra sína. Rætt er við Sigurbjörn og Margréti í nýjum þáttum Rásar 1 um sakamálið og var fjallað um þá í Kastljósi. Margrét var í desember dæmd í sextán ára fangelsi fyrir að bana föður sínum og beita móður sína stórfelldri líkamsárás. Hún situr nú í fangelsi en hefur áfrýjað dómnum til Landsréttar. Sigurbjörn bar vitni í dómssal en hann lýsir því í þáttunum að hann hafi ítrekað séð foreldrana vinna erfiðisverk fyrir Margréti í hesthúsinu á meðan hún stóð afskiptalaus hjá. Meðal annars hafi þau borið þunga hluti og séð um hestinn þrátt fyrir að Margrét væri sú eina sem væri á hestum. Þegar hann hafi sagt eitthvað við foreldrana hafi þeir sagst vera vanir þessu og hann þyrfti ekki að hafa áhyggjur. Ákvað að láta í sér heyra Á einum tímapunkti hafi móðir Margrétar verið á fjórum fótum á gólfinu að setja hlífar á hestinn og faðirinn að setja hnakkinn á. Á meðan hafi Margrét staðið aðgerðalaus hjá. „„Heyrðu, af hverju gerir þú þetta ekki?“ segi ég við dótturina. „Af hverju ertu að láta mömmu þína gera þetta hérna? Svo að láta pabba þinn setja hnakkinn á?“ Hún svarar engu og ég segi: „Þetta er nú orðin bara einhver þvæla, þú átt bara að skammast þín að láta þau vera að gera þetta“,“ segir Sigurbjörn. Margrét hafi þá spurt Sigurbjörn hvort hann væri að gefa í skyn að hún væri vond við foreldra sína. Hann hafi svarað því játandi. „Þá segir stelpan við mig: „Þú ert ljótur maður. Þú ert vondur maður og ljótur maður.“ Ég svara: „Já, það getur vel verið,“ segi ég. „Þú ert ekki falleg manneskja heldur hvernig þú kemur fram við foreldra þína.“ Ég hefði auðvitað ekkert átt að vera að munnhöggvast við hana en ég svaraði henni. Þá rýkur hún í burtu,“ er haft eftir Sigurbirni í fyrsta þættinum af Vítahring Margrétar Löf. Síðar hafi Margrét sagt honum að hann hafi grætt hana. Á sama tíma reyndu foreldrarnir að telja honum trú um að staðan væri ekki eins slæm og hún liti út fyrir að vera. Séð hana berja móður sína Í áðurnefndum þáttum Þóru Tómasdóttur, frétta- og útvarpskonu, segir að á þessum tíma hafi foreldrarnir lýst því fyrir félags- og fjölskylduráðgjöfum að frá því í maí 2024 hafi Margrét verið brjáluð í skapi. „Hún hafi skipað þeim óspart fyrir, heimtað óskoraðan fjárstuðning og látið þau aðstoða við umönnun hesta hennar, jafnvel að næturlagi. Stundum færi hún í sturlunarástand sem hún bæði svo þau um að hjálpa henni út úr. Sálfræðingur sem Margrét var hjá á þessum tíma greindi hana með persónuleikaeinkenni óstöðugra geðbrigða,“ segir í fyrsta þættinum af Vítahring Margrétar Löf. Hafi barið móður sína í bílnum Einn daginn þegar Sigurbjörn var á leið frá hesthúsinu sá hann Margréti nálgast móður sína sem sat í bíl. Hann sá að eitthvað var ekki í lagi, rauk að bílnum og bankaði á gluggann. Móðir Margrétar hafi þá rennt rúðunni niður til hálfs. „Þá var húfan á henni gengin öll út á hlið. Þá var hún að berja hana þarna undir stýri. Þá bara gengu hnefarnir á hana þarna undir stýri. Ég horfði á arminn á henni koma yfir, fara, koma yfir, fara og koma yfir, fara," segir Sigurbjörn. Þá hafi móðirin sagt honum að hafa engar áhyggjur og þetta væri allt í lagi. 