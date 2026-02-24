Íslenska frumkvöðlafyrirtækið Kerecis mun í haust greiða 40 milljarða króna eingreiðslu í ríkissjóð Íslands. Um er að ræða skatt vegna kaupa Coloplast, móðurfélags Kerecis, á hugverkaréttindum dótturfyrirækisins.
Frá þessu greinir Morgunblaðið.
Það vitnar í nýjasta árshlutareikning Kerecis en hefur einnig fengið fréttirnar staðfestar hjá Guðmundi Fertram Sigurjónssyni, stofnanda Kerecis og framkvæmdastjóra hjá Coloplast.
Coloplast er heimilt að dreifa greiðslunni yfir sjö ára tímabil en mun ekki nýta heimildina, samkvæmt Morgunblaðinu. Þar sem fjárlög fyrir árið 2026 gerðu ráð fyrir 28 milljarða króna halla mun greiðsla Coloplast verða til þess að hallinn snýst í tólf milljarða afgang.