Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Jakob Bjarnar skrifar 24. febrúar 2026 10:33 Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Sólveig Anna sem telur laun borgarstjóra vera komin út yfir öll velsæmismörk. vísir/arnar Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, byrjaði daginn á að skoða hversu mikið borgarstjóri Reykjavíkur er með í laun og menn verða svo bara að meta það hversu góð byrjun á deginum það er. „Þvílík sturlun. Svo þegar þetta fólk lætur af embætti þykist það aldrei hafa tekið sér frí, voðalegur bömmer, og fær því með sér sem kveðjugjöf orlofsgreiðslur upp á margar milljónir eins og ekkert sé," skrifar Sólveig Anna og birtir mynd af rétt tæplega þriggja milljóna króna launum borgarstjóra. Vísir gerði nýverið úttekt á launum bæjarstjórnarmanna og víst er að þar er eftir nokkru að slægjast fyrir þá sem vilja halda eigin heimilisbókhaldi réttu megin við núllið. Borgarfulltrúar í Reykjavík eru með langhæstu grunnlaunin meðal kjörinna fulltrúa á höfuðborgarsvæðinu en bæjarstjórar sveitarfélaganna sex eru með á bilinu tvær til þrjár milljónir króna í laun og aðrar fastar greiðslur á mánuði. „Svo er fólk undrandi á því að ekkert gangi að hemja launaskrið og ná niður verðbólgu – pólitísk yfirstétt fer á undan með ömurlegu fordæmi og skammtar sér milljónir eins og ekkert sé á meðan hún ræður ekki einu sinni við að tryggja sómasamlega grunnþjónustu," segir Sólveig Anna og spyr hvaða hvata þessi yfirstétt hafi til að sýna ráðdeild og hún svarar sér sjálf: „Bókstaflega enga." Sólveig Anna segir þessa yfirstétt komast upp með hvað sem er enda eigi ráðdeildin aðeins að vera hjá láglaunafólkinu sem „starfar í fjársveltum umönnunarkerfunum sem enginn þykist bera ábyrgð á." Ef marka má þessi ummæli Sólveigar Önnu er ljóst að hún verður tilbúin í kjaraviðræður, en eins og fram hefur komið gæti samningum verið sagt lausum í haust vegna þess að verðbólgumarkmið sem ríkisstjórnin setti sér hafa ekki náðst.