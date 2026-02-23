Innlent

Ó­trú­legur öldu­gangur og margt að mestu horfið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Fyrst um sinn við áhorf á myndband Hafþórs mætti ætla að Reynisfjara sé alveg horfin.
Gríðarleg ölduhæð var við Reynisfjöru í morgun í stórstreymi og segir leiðsögumaður að útsýnispallur og gangvegur við fjöruna séu að mestu horfnir á braut. Þá er annað skiltið auk þess horfið á braut.

Hafþór Óðinsson leiðsögumaður birti í dag myndband á samfélagsmiðlum sem hann tók í fjörunni í morgun. Þar má sjá hvernig landrofið í fjörunni hefur haldið áfram. Greint var frá því fyrir um tveimur vikum að hin heimsfræga fjara væri gjörbreytt, sandurinn svo gott sem allur horfinn á braut og stuðlabergið komið út í sjó.

Ekkert lát á breytingunum

„Það var rosalegt að sjá fjöruna núna, gangvegurinn bara í rústi og malbik og grjót út um allt og greinilega orðið grjóthrun í fjallinu. Mér var sagt að þetta hefði allt gerst í morgun í veðrinu og svo er annað skiltið farið,“ segir Hafþór í samtali við Vísi. Hann birti myndböndin meðal annars á Instagram síðu sinni. 

Hann fer reglulega í Reynisfjöru, fór síðast fyrir um mánuði síðan og sá með eigin augum miklar breytingar frá því hann fór í desember en þá segir Hafþór að fjaran hafi enn verið í sinni upprunalegu mynd. Hafþór tók myndbönd á vettvangi og birti eitt í Baklandi ferðaþjónustunnar á Facebook og hefur myndbandið vakið mikla athygli.

„Það er magnað að sjá hvað þetta hefur breyst mikið á svona stuttum tíma,“ segir Hafþór sem bætir því við að enn sé eitt skilti eftir í fjörunni með ráðleggingum til ferðamanna.

Reynisfjara

„Stuðlabergið er bara komið út í sjó“

Mikið landrof hefur orðið í Reynisfjöru. Íbúar segjast aldrei hafa átt von á öðru eins. Náttúruvársérfræðingur segir austanáttina hafa verið stöðuga á svæðinu síðustu vikur og hafaldan með. Hún á von á því, sem og íbúar, að eitthvað af sandinum sem hafi færst til komi aftur. Það er þó alveg óvíst hvort hann komi allur til baka.

