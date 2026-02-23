Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 23. febrúar 2026 21:08 Fyrst um sinn við áhorf á myndband Hafþórs mætti ætla að Reynisfjara sé alveg horfin. Gríðarleg ölduhæð var við Reynisfjöru í morgun í stórstreymi og segir leiðsögumaður að útsýnispallur og gangvegur við fjöruna séu að mestu horfnir á braut. Þá er annað skiltið auk þess horfið á braut. Hafþór Óðinsson leiðsögumaður birti í dag myndband á samfélagsmiðlum sem hann tók í fjörunni í morgun. Þar má sjá hvernig landrofið í fjörunni hefur haldið áfram. Greint var frá því fyrir um tveimur vikum að hin heimsfræga fjara væri gjörbreytt, sandurinn svo gott sem allur horfinn á braut og stuðlabergið komið út í sjó. Ekkert lát á breytingunum „Það var rosalegt að sjá fjöruna núna, gangvegurinn bara í rústi og malbik og grjót út um allt og greinilega orðið grjóthrun í fjallinu. Mér var sagt að þetta hefði allt gerst í morgun í veðrinu og svo er annað skiltið farið,“ segir Hafþór í samtali við Vísi. Hann birti myndböndin meðal annars á Instagram síðu sinni. Hann fer reglulega í Reynisfjöru, fór síðast fyrir um mánuði síðan og sá með eigin augum miklar breytingar frá því hann fór í desember en þá segir Hafþór að fjaran hafi enn verið í sinni upprunalegu mynd. Hafþór tók myndbönd á vettvangi og birti eitt í Baklandi ferðaþjónustunnar á Facebook og hefur myndbandið vakið mikla athygli. „Það er magnað að sjá hvað þetta hefur breyst mikið á svona stuttum tíma,“ segir Hafþór sem bætir því við að enn sé eitt skilti eftir í fjörunni með ráðleggingum til ferðamanna. Reynisfjara Tengdar fréttir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Mikið landrof hefur orðið í Reynisfjöru. Íbúar segjast aldrei hafa átt von á öðru eins. Náttúruvársérfræðingur segir austanáttina hafa verið stöðuga á svæðinu síðustu vikur og hafaldan með. Hún á von á því, sem og íbúar, að eitthvað af sandinum sem hafi færst til komi aftur. Það er þó alveg óvíst hvort hann komi allur til baka. 8. febrúar 2026 22:02 Mest lesið Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Mælir gegn heilskimun Intuens Innlent Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Innlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Innlent „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Innlent Fleiri fréttir Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Vopnin ekki til að drepa, heldur verja „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Markmiðið ekki að höfða til kvíða aðstandenda Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Sjá meira