Hundruð milljarðar í að verja strandir fyrir á­gangi sjávar

Kjartan Kjartansson skrifar
Starfsmenn almannavarna Danmerkur dæla vatni úr hverfi í Haderslev á Suður-Jótlandi eftir sjávarflóð í óveðri í október árið 2023. Með hækkandi sjávarstöðu eykst hættan á slíkum flóðum. Vísir/EPA

Danska ríkisstjórnin ætlar að verja jafnvirði hátt í þrjú hundruð milljarða íslenskra króna í að verja strandbyggðir landsins fyrir vaxandi ágangi sjávar. Aðgerðirnar eru hluti af aðlögunaráætlun stjórnvalda að loftslagsbreytingum.

Fjármunina á meðal annars að nota til þess að reisa sjóvarnargarða til þess að verja strandbæi og borgir fyrir sjávarflóðum og frárennslisskurði. Ætlunin er að verja 14,9 milljörðum danskra króna í strandvarnir frá 2029 til 2040, jafnvirði um 290 milljarða íslenskra króna.

„Með þessari áætlun ætlum við að verja heimili ykkar, fyrirtækin ykkar, eignir sem eru á dönskum ströndum,“ sagði Magnus Heunicke, umhverfisráðherra, þegar hann kynnti aðgerðirnar á blaðamannafundi í dag.

Til stendur að forgangsraða þeim svæðum sem eru í sérstakri hættu vegna ágangs sjávar á um tvö þúsund kílómetra löngum hluta af dönsku strandlengjunni. Byrjað verður á svæðum eins og Esbjerg, Kerteminde, Korsør, Vejle og Riskov, nærri Árósum, að því er segir í frétt danska ríkisútvarpsins.

Skæðari sjávarflóð með hækkandi sjávarstöðu

Ríkið ætlar að borga 85 prósent af reikningnum við fjárfestingar í strandvörnum á móti fimmtán prósenta hlut einstakra sveitarfélaga. Hlutur ríkisins verður stærri í bæjum eins og Kerteminde á Fjóni sem er talinn sérstaklega útsettur fyrir áhrifum loftslagsbreytinga á strandir Danmerkur.

Hækkandi yfirborð sjávar er einn fylgifiska hnattrænnar hlýnunar. Sjávarborð hækkar að meðaltali á jörðinni annars vegar vegna bráðnunar jökla og landíss og hins vegar vegna útþenslu sjávar þegar hann hlýnar. Höf jarðar eru talin hafa tekið við um níutíu prósentum af þeirri umframhlýnun sem losun manna á gróðurhúsalofttegundum hefur valdið.

Ein hættan af hækkandi sjávarstöðu fyrir láglend lönd eins og Danmörku er sjávarflóð sem geta náð lengra upp á land og valdið meiri usla eftir því sem sjávarstaðan er hærri.

