Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Kjartan Kjartansson skrifar 20. febrúar 2026 10:21 Ráðhúsið í Osaka, þriðju stærstu borg Japans. Huldumaður gaf borginni gullstangir til þess að standa undir hluta af kostnaði við endurnýjun hriplekra vatnslagna. AP/Kyodo News Borgarstarfsmenn í Osaka í Japan klóra sér nú í höfðinu eftir að huldumaður gaf borginni 21 kíló af gullstöngum til þess að fjármagna endurbætur á úr sér gegnum vatnslögnum. Gullstangirnar eru hundraða milljóna króna virði. Hideyuki Yokoyama, borgarstjóri Osaka, greindi fréttamönnum frá gjöfinni í gær en hún barst vatnsveitufyrirtæki hennar í nóvember. Verðmæti gullsins er um 445 milljónir íslenskra króna. „Þetta er svimandi upphæð og ég var orðlaus. Það krefst gríðarlegrar fjárfestingar að skipta út gömlum vatnslögnum og ég get ekki þakkað nægilega fyrir þessa gjöf," sagði borgarstjórinn sem hét því að heiðra ósk gefandans. Borgaryfirvöld í þessari þriðju fjölmennustu borg Japans þurfa að skipta út um 259 kílómetrum af vatnslögnum en gjöfin gæti dugað fyrir kostnaðinum við rúmlega tvo kílómetra af lögnum. Áhyggjur af öryggi lagnanna í Osaka komst í hámæli eftir banaslys sem varð í Saitama, norður af Tókýó í fyrra. Þar féll flutningabíll ofan í gríðarlegan vatnspytt sem opnaðist með þeim afleiðingum að ökumaðurinn fórst. Vatnsveitunni í Osaka er kunnugt um 92 vatnsleka undir götum borgarinnar í fyrra.