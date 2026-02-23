Silja Bára Ómarsdóttir rektor Háskóla Íslands segir skiljanlegt að stúdentar mótmæli gjaldskrárhækkunum og segist ítrekað hafa bent á að fjármögnun háskólans liggi hjá stjórnvöldum, núverandi skrásetningargjald sé fjarri því að standa undir rekstri skólans. Hún segist hafa rætt málið við stúdenta og segist ítreka vilja sinn til að vinna með stúdentum að hagsmunum þeirra.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá rektornum. Tilefnið eru fréttir af því að meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands sem eru jafnframt í meirihluta hafi lagt fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur rektornum, vegna meints ábyrgðarleysis í hækkun skrásetningargjalda. Skrásetningargjaldið verður hækkað um 25 þúsund krónur frá og með næsta skólaári, hefur verið 75 þúsund krónur frá 2013 en verður nú 100 þúsund krónur.
Tillagan verður tekin fyrir á fundi ráðsins á morgun en í tillögu Vökuliða segir:
„Það er óásættanlegt að rektor Háskóla Íslands stuðli að hækkun skrásetningargjalda og er þar af leiðandi þess valdandi að fjármögnun Háskóla Íslands sé í meira mæli orðið hlutverk stúdenta í stað stjórnvalda.“
Í yfirlýsingu sinni sem birtist á vef háskólans segir Silja Bára meðal annars að skólinn hafi á undanförnum árum unnið með stúdentum að því að efla margvíslega þjónustu við nemendur. Á sama tíma standi skólinn frammi fyrir því að fjárframlög til skólans standi í stað.
„Þessu hefur fylgt niðurskurður en í þeim aðgerðum hefur allra leiða verið leitað til að reyna að tryggja að þjónusta við nemendur verði óbreytt. Óhjákvæmilegt virðist þó að niðurskurðurinn hafi áhrif á einhverjum sviðum enda koma þessar ráðstafanir harkalega niður á kjarnastarfsemi skólans sem þyrfti 20% meira fjármagn til að standast samanburð við aðra norræna háskóla.“
Segir hún að rektorar opinbera háskóla hafi um árabil kallað eftir því að hámark skrásetningargjalda, sem kveðið sé á um í lögum um opinbera háskóla, yrði hækkað. Gjaldið standi undir mikilvægri þjónustu við nemendur, ekki aðeins skráningarkerfi skólans.
„Útreikningar HÍ sýna að skrásetningargjaldið stendur ekki undir þeim kostnaði sem fylgir þeirri þjónustu sem skólanum er ætlað að veita nemendum. Til þess hefði skrásetningargjaldið þurft að vera 180.049 kr. á hvern nema árið 2024 eins og fram kom í erindi forvera míns og annarra rektora opinberra háskóla til ráðuneytis háskólamála sl. vor. Í desember sl. samþykkti Alþingi svo heimild til að hækka skrásetningargjaldið úr 75.000 kr. í 100.000 kr. Það væri óábyrgt af HÍ að nýta ekki þá gjaldtökuheimild sem ríkið hefur veitt til að efla þá þjónustu sem ljóst er að mikil þörf er á. Þó að skrásetningargjaldið standi ekki undir þeim kostnaði sem það á að gera nemur það engu að síður tæplega 4% af fjárveitingu Háskóla Íslands.“
Silja Bára segir skiljanlegt að stúdentar mótmæli gjaldskrárhækkunum. Segist hún ítrekað hafa tekið undir það sjónarmið að ábyrgð á fjármögnun HÍ liggi hjá stjórnvöldum. Það hafi komið skýrt fram í bókun háskólaráðs í desember þar sem bent hafi verið á að skrásetningargjaldið sé fjarri því að nægja fyrir þeim kostnaði sem því sé ætlað að standa undir og því þurfi að tryggja það fjármagn á annan hátt.
„Ég hef rætt þetta við fulltrúa stúdenta á fundum frá því ég tók til starfa og lagt áherslu á að ég vil vinna með stúdentum að hagsmunum þeirra. Ég ítreka vilja minn til samstarfs við stúdentahreyfinguna um að við sækjum saman fram í samtali við stjórnvöld um að efla stuðning við háskólastigið. Um leið og við bætum hag Háskóla Íslands og stúdenta treystum við samkeppnishæfni Íslands til framtíðar.“