Erlent

Minnst tólf farist í snjó­flóðum á einum mánuði

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Tilkynnt var um nærri þrjátíu snjóflóð í Tíról á föstudag. 
Tilkynnt var um nærri þrjátíu snjóflóð í Tíról á föstudag.  Lögreglan í tírólsku Ölpunum

Að minnsta kosti fimm létu lífið í snjóflóðum sem féllu víða um austurríska sambandslandið Tíról í dag og í gær. Þung snjókoma og sterkir vindar hafa riðið yfir landshlutann undanfarna daga. 

Austurríski ríkismiðillinn Orf segir frá því að á einum mánuði hafi tólf manns látið lífið í snjóflóðum í Tíról. 

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu urðu fimm skíðamenn- og konur undir 450 metra breiðu snjóflóði sem féll utan skilgreindra skíðaleiða nærri St. Anton am Arlberg síðdegis á föstudag. Upptök flóðsins voru í um tvö þúsund metra hæð. Bandaríkjamaður, Pólverji og Austurríkismaður létust í snjóflóðinu en hinir tveir slösuðust, annar alvarlega. 

Fjöldi viðbragðsaðila hefur verið kallaður út til björgunaraðgerða vegna flóðanna undanfarna daga, en talið er að um tvö hundruð flóð hafi fallið síðastliðna viku. 

Tilkynnt hefur verið um tvö mannföll vegna snjóflóða í dag. Fjörutíu og eins árs gamall Austurríkismaður lést í snjóflóði nærri skíðasvæðinu Serfaus fyrr í dag og þá lét 39 ára gamall Svisslendingur lífið í snjóflóði nærri skíðasvæðinu Klösterle.  

Fjörutíu og tveggja ára gamall Þjóðverji og sextán ára sonur hans urðu undir snjóflóði nærri Nauders-Bergkastel-skíðasvæðinu í gærmorgun. Sonurinn komst lífs af en faðirinn lét lífið. 

„Snjókoman síðustu daga hefur trekkt mikinn fjölda fólks að fjöllunum, jafnvel utan skilgreindra skíðaleiða,“ sagði Anton Mattle ríkisstjóri Tíról í yfirlýsingu vegna málsins. 

„Það er hryllilegt að sjá hversu margir hafa í kjölfarið orðið snjóflóðunum að bráð, og ýmist slasast eða týnt lífi.“

Austurríki Skíðasvæði

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið