Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 22:26 Tilkynnt var um nærri þrjátíu snjóflóð í Tíról á föstudag. Lögreglan í tírólsku Ölpunum Að minnsta kosti fimm létu lífið í snjóflóðum sem féllu víða um austurríska sambandslandið Tíról í dag og í gær. Þung snjókoma og sterkir vindar hafa riðið yfir landshlutann undanfarna daga. Austurríski ríkismiðillinn Orf segir frá því að á einum mánuði hafi tólf manns látið lífið í snjóflóðum í Tíról. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu urðu fimm skíðamenn- og konur undir 450 metra breiðu snjóflóði sem féll utan skilgreindra skíðaleiða nærri St. Anton am Arlberg síðdegis á föstudag. Upptök flóðsins voru í um tvö þúsund metra hæð. Bandaríkjamaður, Pólverji og Austurríkismaður létust í snjóflóðinu en hinir tveir slösuðust, annar alvarlega. Fjöldi viðbragðsaðila hefur verið kallaður út til björgunaraðgerða vegna flóðanna undanfarna daga, en talið er að um tvö hundruð flóð hafi fallið síðastliðna viku. Tilkynnt hefur verið um tvö mannföll vegna snjóflóða í dag. Fjörutíu og eins árs gamall Austurríkismaður lést í snjóflóði nærri skíðasvæðinu Serfaus fyrr í dag og þá lét 39 ára gamall Svisslendingur lífið í snjóflóði nærri skíðasvæðinu Klösterle. Fjörutíu og tveggja ára gamall Þjóðverji og sextán ára sonur hans urðu undir snjóflóði nærri Nauders-Bergkastel-skíðasvæðinu í gærmorgun. Sonurinn komst lífs af en faðirinn lét lífið. „Snjókoman síðustu daga hefur trekkt mikinn fjölda fólks að fjöllunum, jafnvel utan skilgreindra skíðaleiða,“ sagði Anton Mattle ríkisstjóri Tíról í yfirlýsingu vegna málsins. „Það er hryllilegt að sjá hversu margir hafa í kjölfarið orðið snjóflóðunum að bráð, og ýmist slasast eða týnt lífi.“ Austurríki Skíðasvæði Mest lesið Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Innlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Innlent Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Innlent Fleiri fréttir Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Sjá meira