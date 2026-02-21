Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli

Stuðningur Norðmanna við konungsfjölskylduna sína er í frjálsu falli þessa dagana. Samkvæmt nýrri skoðanakönnun á vegum norska ríkisútvarpsins styður 60 prósent Norðmanna konungsfjölskylduna og hlutfallið minnkar um tíu prósentustig á milli mánaða.
Skoðanakönnunin sem um ræðir var framkvæmt 17.-19. febrúar og bendir til þess að þolinmæði Norðmanna í garð kóngafólksins síns fari þverrandi. Samhliða því að hlutfall þeirra sem segjast styðja konungsfjölskylduna fór úr 70 prósentum í 60 á milli mánaða jókst hlutfall þeirra sem vilja að Noregur gerist lýðveldi úr 19 prósentum í 27 prósent.
Eins og fram kemur í umfjöllun norska ríkisútvarpsins eru niðurstöður þessar könnunar ansi sláandi. Þessar stuðningstölur eru þær lægstu sem hafa nokkurn tímann mælst en þær slógu met sem sett var í september ársins 2024 þegar stuðningurinn nam 62 prósentum.
Það var í kjölfar hneykslisins yfir gríðarleg fjárútlát vegna brúðkaups Mörtu Lovísu prinsessu mánuði eftir að Marius Borg Høiby sonur Mette-Marit krónprinsessu og stjúpsonur Hákons krónprins var ákærður fyrir kynferðisbrot.
Aftur á móti gefa Norðmenn Haraldi konungi toppeinkunn. Svarendur könnunarinnar voru beðnir um að gefa meðlimum konungsfjölskyldunnar einkunn á bilinu 1 upp í tíu og Haraldur konungur fékk 9,2 að meðaltali og Sonja drottning 8,9. Konungurinn sem á 89 ára afmæli í dag er uppteknari en nokkru sinni fyrr og nýtur mikils stuðnings meðal þjóðarinnar.