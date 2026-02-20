Breska lögreglan mun halda áfram húsleit sinni á fyrra heimili Andrews Mountbatten Windsor sem handtekinn var í gær grunaður um spillingu í opinberu embætti. Andrew bjó um árabil í Royal Lodge en var gert að flytja þaðan fyrr á árinu.
Greint var frá því fyrr í mánuðinum að í Epstein-skjölunum væri að finna skjöl sem bentu til þess að Andrew hafi deilt opinberum og leynilegum skjölum með barnaníðingnum Jeffrey Epstein og gögnum um Icesace með viðskiptamógúlnum Jonathan Rowland. Andrew hefur áður verið sakaður um að brjóta kynferðislega á tveimur konum en hefur ávallt neitað sök.
Prinsinum fyrrverandi, sem er bróðir Karls Bretakonungs, var sleppt á sjöunda tímanum í gærkvöldi en rannsókn málsins heldur áfram. Húsleit verður áfram haldið í Royal Lodge í Berkshire þar sem Andrew bjó ásamt fjölskyldu sinni þar til fyrir nokkrum vikum þegar hann flutti í hús á Sandringham-landareigninni sem er í eigu Karls konungs.
Greint var frá því í gær að konungurinn hefði ekki verið látinn vita áður en bróðir hans var handtekinn og leit hófst á landareign hans. Í yfirlýsingu frá lögreglunni í gær kom þó fram að innanríkisráðuneytið hefði verið látið vita með 30 mínútna fyrirvara.
„Í samræmi við hefðbundið verklag lét nefnd lögreglustjóra starfsfélaga sína innan innanríkisráðuneytisins vita af handtökunni. Þetta var gert með 30 mínútna fyrirvara áður en lögreglan í Thames Valley framkvæmdi handtökuna,“ sagði í yfirlýsingunni.
Í yfirlýsingu frá konunginum sagði hann réttlætið verða að hafa sinn gang.
Vísir fylgdist grannt með gangi mála á vaktinni í gær. Sex lögreglubílar og átta lögreglufulltrúar mættu fyrst á heimili hans til að afla gagna og handtaka prinsinn fyrrverandi vegna rannsóknar á hinum meinta leka. Rannsókn lögreglu snýr að tímanum sem Andrew gegndi hlutverki sérstaks erindreka Bretlands.
Donald Trump Bandaríkjaforseti var stuttorður þegar blaðamenn vestanhafs spurðu hann út í nýjustu vendingar í tengslum við mál Andrews fyrrverandi Bretaprins fyrr í kvöld.
Varnarmálaráðuneyti Breta vinnur að því að svipta Andrew Mountbatten Windsor síðustu hernaðartign sinni. Andrew, sem var áður þekktur sem Andrés prins, var sviptur prins-titli sínum fyrr í vikunni.