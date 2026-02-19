Bandaríska ríkið hefur komið upp vefgátt þar sem Evrópubúar geta skoðað efni sem lokað hefur verið á. Bandaríkjastjórn hefur sakað Evrópuríki um að grafa markvisst undan tjáningarfrelsi í álfunni.
Vefgáttin er hýst á léninu freedom.gov og þar inni á verður Evrópubúum gert kleift að komast hjá ritskoðun hins opinbera til að mynda á hatursorðræðu, hryðjuverkatengt efni og annað slíkt. Síðan er enn sem komið er frekar innantóm. Knapi sem svipar til þjóðhetjunnar Paul Revere að vara heimamenn við komu Bretanna ríður geist yfir skjáinn og á honum miðjum stendur stórum stöfum: „Frelsið kemur. Upplýsingar eru vald. Endurheimtu mannréttindi þín til tjáningarfrelsis.“
Samkvæmt umfjöllun Reuters og Guardian er síðan á vegum utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna en sérstök netöryggisstofnun innan alríkisins er skráð fyrir léninu.
Heimildir fréttaveitunnar Reuters herma að til hafi staðið að vígja gáttina á öryggisráðstefnunni í Munchen í síðustu viku en að það hafi tafist sökum óviðráðanlegra aðstæðna. Þetta fyrirtæki Bandaríkjastjórnar mun eflaust ekki vekja fögnuð hinum megin Atlantshafsins enda hvetur það borgara þeirra ríkja beinlínis til lögbrota.
Reuters ræddi við upplýsingafulltrúa hjá utanríkisráðuneytinu sem sagði síðuna ekki pillu til Evrópu sérstaklega.
„Hins vegar er stafrænt frelsi forgangsmál hjá utanríkisráðuneytinu og það felur í sér útbreiðslu tækni til að vernda friðhelgi einkalífs og komast hjá ritskoðun,“ sagði upplýsingafulltrúinn.
Trump-stjórnin hefur farið mikinn í yfirlýsingum sínum í meinta bælingu og kúgun á „þjóðræknum“ stjórnmálaöflum í Evrópu. Hún hefur einnig lýst yfir stuðningi við öfgafulla stjórnarandstöðuflokka um alla álfuna svo sem Valkost fyrir Þýskaland, Rassemblement national í Frakklandi og Endurbótaflokkinn í Bretlandi.