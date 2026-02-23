Mögulegt er sagt að þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður um aðild að Evrópusambandinu gæti verið haldin strax í ágúst á þessu ári. Á sama tíma er vaxandi stuðningur sagður við stækkun Evrópusambandsins í ljósi væringa á alþjóðasviðinu.
Evrópska útgáfa dagblaðsins Politico hefur eftir tveimur ónefndum heimildarmönnum sínum sem það segir þekkja til undirbúnings fyrir aðildarviðræður Íslands að þjóðaratkvæðagreiðsla gæti farið fram strax í ágúst. Fram að þessu hefur verið stefnt að því að hún fari fram á næsta ári. Fréttin var efst á vefsíðu Politico í morgun.
Alþingi taki ákvörðun um tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á næstu vikum samkvæmt sömu heimildum. Flýtirinn skýrist meðal annars af ákvörðun Bandaríkjastjórnar um að leggja tolla á íslenskar vörur og hótanir hennar um að innlima Grænland.
Fundað hafi verið stíft um mögulegt framhald á aðildarviðræðum Íslands bæði á Íslandi og í Brussel að undanförnu.
Marta Kos, stækkunarstjóri ESB, segir umræður um stækkun sambandsins hafa tekið breytingum að undanförnu. Hún fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, í Brussel í síðasta mánuði.
„Hún snýst í auknum mæli um öryggi, um að tilheyra og að standa vörð um getu okkar til að vera leikendur í heimi sem er skipt upp í áhrifasvæði. Þetta er öllum Evrópubúum áhyggjuefni,“ segir Kos.
Fréttin verður uppfærð.