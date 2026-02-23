Innlent

Þjóðar­at­kvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst

Kjartan Kjartansson skrifar
Ísland hóf aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir hrun en þær voru settar á ís árið 2013. Núverandi ríkisstjórn hefur boðað þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort taka eigi upp þráðinn á ný.
Vísir/EPA

Mögulegt er sagt að þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður um aðild að Evrópusambandinu gæti verið haldin strax í ágúst á þessu ári. Á sama tíma er vaxandi stuðningur sagður við stækkun Evrópusambandsins í ljósi væringa á alþjóðasviðinu.

Evrópska útgáfa dagblaðsins Politico hefur eftir tveimur ónefndum heimildarmönnum sínum sem það segir þekkja til undirbúnings fyrir aðildarviðræður Íslands að þjóðaratkvæðagreiðsla gæti farið fram strax í ágúst. Fram að þessu hefur verið stefnt að því að hún fari fram á næsta ári. Fréttin var efst á vefsíðu Politico í morgun.

Alþingi taki ákvörðun um tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á næstu vikum samkvæmt sömu heimildum. Flýtirinn skýrist meðal annars af ákvörðun Bandaríkjastjórnar um að leggja tolla á íslenskar vörur og hótanir hennar um að innlima Grænland.

Fundað hafi verið stíft um mögulegt framhald á aðildarviðræðum Íslands bæði á Íslandi og í Brussel að undanförnu.

Marta Kos, stækkunarstjóri ESB, segir umræður um stækkun sambandsins hafa tekið breytingum að undanförnu. Hún fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, í Brussel í síðasta mánuði.

„Hún snýst í auknum mæli um öryggi, um að tilheyra og að standa vörð um getu okkar til að vera leikendur í heimi sem er skipt upp í áhrifasvæði. Þetta er öllum Evrópubúum áhyggjuefni,“ segir Kos.

Fréttin verður uppfærð.

