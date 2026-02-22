Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 22. febrúar 2026 20:02 Þolendur Epstein hafa mátt þola það að koma alls staðar að lokuðum dyrum. Nú er rödd þeirra við það að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum í kjölfar birtingar Epstein-skjalanna. Michelle Licata var sextán ára nemandi við Royal Palm Beach High School þegar vinkona hennar sendi henni skilaboð í tíma, skömmu fyrir jól árið 2004. Hún spurði hana hvort hún vildi vinna sér inn auka pening með því að nudda gamla menn. Licata sá fyrir sér að veita mönnum nudd á einhvers konar heilsustofnun eða hjúkrunarheimili og sagði já; hana langaði til að geta gefið öllum í fjölskyldunni sinni smá jólagjöf. Þegar vinkonan sótti Licata einn daginn var áfangastaður þeirra hins vegar hvorki spa eða heimili fyrir aldraða, heldur glæsivilla Jeffrey Epstein við 358 El Brillo Way, á Palm Beach í Flórída. Þær óku inn um hlið, gengu inn um hliðarhurð og var vísað inn í eldhús. Ljóshærð kona tók á móti þeim og bað Licata að skrifa nafn sitt og símanúmer á blað. Hún leiddi hana svo inn um falda hurð í eldhúsinu og upp stiga, þar sem veggirnir voru skreyttir myndum af nöktum stúlkum. Leiðin lá inn í stórt svefnherbergi. Konan sagði að „Jeffrey“ myndi koma inn, í símanum. Hún ætti að nudda hann og hann myndi leiðbeina henni. Það var hálfdimmt í herberginu og kalt. Lítið af húsgögnum, bara nuddborð og nokkurs konar snyrtiborð. Á síðarnefnda láu þrír hundrað dollara seðlar. Epstein kom inn, nakinn nema með handklæði um sig miðjan. Hann lagðist á nuddborðið og benti á flösku af nuddolíu. Licata varð ómótt. Epstein benti Licata á að nudda á sér fæturna. Hún gerði eins og hann sagði en fylgdist allan tímann með skeiðklukku sem hafði verið stillt á klukkustund. Þegar hálftími var liðinn og Epstein var enn að tala í símann fór henni að líða betur. Þetta var ekki svo slæmt og var að verða búið. En þá snéri Epstein sér við og tók af sér handklæðið. Hann skipaði henni að fara úr af ofan og að neðan en sagði að hún mætti vera í nærfötunum. Licata var of hrædd til að segja nei. Epstein starði á hana og bað hana að snúa sér. Spurði hvort hún ætti kærasta. Svo greip hann í hana, dró hana til sín, losaði af henni brjóstarhaldarann og hóf að misnota hana. Hann fór með aðra höndina innan undir nærbuxurnar hennar á meðan hann fróaði sér. Licata var sem frosin. Hún hafði „fíflast“ með strákum á eigin aldri en aldrei klætt sig úr, aldrei verið nakin fyrir framan þá. Ekki einu sinni farið úr bolnum. Heil eilífð leið. En allt í einu gaf skeiðklukkan frá sér hljóð. Epstein stóð upp og sveipaði handklæðinu utan um sig. „Það eru tvöhundruð dollarar fyrir þig á borðinu og hundrað dollarar fyrir vinkonu þína. Ég myndi vilja hitta þig aftur,“ sagði hann. 300 dollarar fyrir káf, 1.500 fyrir nauðgun Þannig sagði Licata frá kynnum sínum af Jeffrey Epstein í viðtali við blaðakonuna Julie K. Brown, sem rannsakaði brot Epstein í meira en ár. Viðamikil umfjöllun hennar var birt í Miami Herald í greinaröðinni Perversion of Justice árið 2018, auk þess sem Brown greindi ítarlega frá rannsókn sinni og niðurstöðum í samnefndri bók. Licata hitti Epstein aðeins þetta eina skipti en frásögn hennar er samhljóma ótal öðrum. Brown tókst að bera kennsl á yfir 80 þolendur og lýsir brotum Epstein og samverkamanna hans sem nokkurs konar píramídasvikamyllu. Ghislaine Maxwell, sem nú afplánar 20 ára fangelsisdóm vegna brota sinna tengdum Epstein, er sögð hafa verið send út af örkinni og leitað eftir stúlkum á hótelum, heilsulindum og öðrum áþekkum stöðum. Hún fékk fjölda stúlkna til að „nudda“ Epstein. Sumar stúlkurnar komu aftur, þrátt fyrir að brotið væri gegn þeim, aðrar fengu greitt fyrir að finna fleiri stúlkur í sinn stað, líkt og vinkona Licata. Sumum var nauðgað, líkt og einni sem greindi frá því hvernig Epstein virtist hafa misst stjórn á sér, snúið henni harkalega við og sett lim sinni inn í leggöng hennar. Fyrir það fékk hún greiddar 1.500 dollara. Það var gangverðið á nauðgun í augum Epstein. Vísir hefur áður greint frá því hvernig Epstein komst upp með misnotkunina, þegar saksóknarar gerðu við hann samkomulag árið 2008 sem fól í sér þrettán mánaða fangelsisvist fyrir ákærur tengdar vændi. Á meðan hann afplánaði fékk hann að yfirgefa fangelsið tólf tíma á dag til að sækja vinnu. Samkomulagið batt enda á rannsókn Alríkislögreglunnar, sem þá var með málið á sínum höndum. Aðstoðarmenn Epstein, svo sem Maxwell og konur sem unnu á heimili hans, sættu ekki rannsókn, né heldur mögulegir samverkamenn. Ekkert var gert úr því að Epstein hefði brotið stúlkum undir lögaldri, þrátt fyrir að hvers kyns kynferðismök við börn væru refsiverð í Flórída. Vitnisburðir tuga stúlkna og kvenna, og vitna, voru gerðir að engu. Þær sögðu frá misnotkun, frá nauðgunum, frá því að Epstein vissi að hann væri að brjóta gegn börnum. En það skipti ekki máli. Stúlkurnar voru ekki einu sinni upplýstar um stöðu rannsóknarinnar, hvorki þegar málið var tekið fyrir af rannsóknarkviðdómi né heldur þegar unnið var að samkomulaginu. Lögmenn Epstein; Alan Dershowitz, Kenneth Starr og fleiri kanónur úr lögmannastéttinni, voru hins vegar með puttana í öllu. Og Alex Acosta, þáverandi ríkissaksóknari Flórída og síðar ráðherra í ríkisstjórn Donald Trump, sagði ok. Margmisnotaðar „Þetta var ekki „hann sagði, hún sagði“, sagði Michael Reiter, fyrrverandi lögreglustjóri Palm Beach. „Þetta voru fimmtíu og eitthvað „hún sagði“ og einn „hann“. Og þær sögðu allar sömu söguna.“ Brown fann, sem fyrr segir, nöfn 80 stúlkna og kvenna sem Epstein misnotaði. Henni tókst að hafa upp á 60, víða um Bandaríkin og erlendis. Átta voru reiðubúnar til að veita henni viðtal, fjórar í mynd. Margar þeirra fóru afar illa út úr kynnum sínum af Epstein; glímdu við tráma og þunglyndi, urðu fíkn að bráð og enduðu jafnvel í fangelsi. Nokkrar eru látnar. Epstein greiddi fjölmörgum þeirra bætur, með sáttum utan dómskerfisins. En það voru bara peningar; þær fengu enga viðurkenningu, ekkert réttlæti og hann gat haldið áfram lífi sínu og brotum, óáreittur. „Hún var misnotuð tvisvar; fyrst af Epstein og svo af réttarkerfinu sem ákvað að fjórtán ára barn væri vændiskona,“ sagði lögmaðurinn Spencer Kuvin um skjólstæðing sinn, sem var viðfangsefni samkomulagsins milli Epstein og yfirvalda. Aðrir lögmenn hafa bent á að hefði Epstein verið ákærður fyrir mansal og kynferðisbrot gegn börnum, eins og tilefni voru til, hafði hann líklega verið dæmdur í lífstíðarfangelsi. Píramídasvikamylla Courtney Wild var aðeins fjórtán ára þegar hún var kynnt fyrir Epstein árið 2002. Hún sagði Brown að Epstein vildi helst hvítar stelpur sem litu út fyrir að vera mjög ungar og sem væri auðvelt að fá til að ganga lengra og lengra. Wild var ein af þeim stúlkum sem festist í neti Epstein. „Þegar ég varð sextán ára hafði ég örugglega komið með 70 til 80 stúlkur til hans, sem voru allar fjórtán eða fimmtán ára. Hann var í lífi mínu í mörg ár,“ sagði Wild, sem afplánaði þriggja ára fangelsisdóm fyrir fíkniefnabrot. Samkvæmt gögnum sem löggæsluyfirvöld höfðu undir höndum voru stúlkur, flestar á aldrinum þrettán til sextán ára, lokkaðar af öðrum stúlkum með loforðum um tvö- til þrjúhundruð dollara fyrir að nudda mann. Smölunin var úthugsuð og fór fram í skólum, verslanamiðstöðvum og á öðrum stöðum þar sem stelpur söfnuðust saman. Mannæta og Mossad-liði? Epstein-málið er ótrúlega umfangsmikið og flókið. En það má segja að stúlkurnar sem hann braut gegn, bæði á Palm Beach og á öðrum heimilum hans í New York, á eyjunni Little Saint James og á búgarðinum í Santa Fe í Nýju-Mexíkó, séu kjarni málsins. Það voru kynferðisbrot Epstein og rannsóknir einstaklinga á borð við Julie K. Brown sem voru upphafið að öllu sem á eftir kom. Það hefur viljað gleymast. Fórnarlömb Epstein eru talin hlaupa á hundruðum. Hann gæti mögulega hafa átt sér tugi samverkamanna, allt frá konunum sem unnu á heimilum hans og tóku á móti stúlkunum, til mannanna sem hafa verið ásakaðir um að hafa tekið þátt í brotunum. Þeirra á meðal eru mögulega valdamiklir menn, sem blandast þá einnig inn í vangaveltur um áhrif og ítök Epstein á sviði stjórnmálanna, í fjármálaheiminum og innan fræðasamfélagsins. Grunur leikur á um að Epstein hafi haft umfangsmikið eftirlit með öllu sem gerðist á heimilum hans og að öryggismyndavélar hafi fangað allt sem fram fór. Þetta hefur leitt til sögusagna um að hann hafi safnað og legið á „skít“ sem hann hafi notað til að kúga menn til hlýðni. Furðulegt aðgerðaleysi yfirvalda til að rannsaka Epstein almennilega hefur gefið þessum sögum byr undir báða vængi. Við það bætast svo fabúleringar um möguleg tengsl Epstein við leyniþjónustur; CIA, Mossad og GRU, og á samfélagsmiðlum, ekki síst í kjölfar birtingu Epstein-skjalanna, má nú finna ótal samsæriskenninga sem eru hver annarri ótrúlegri; um Pizzagate, barnsfórnir og mannaát. Margar ábendinganna sem hringdar voru inn til Alríkislögreglunnar í tengslum við Epstein voru hver annarri hryllilegri og ótrúlegri en vegna þess að þær voru aldrei rannsakaðar ofan í kjölinn, ekki frekar en þeir glæpir sem vitað er að Epstein framdi, hærir nú öllu saman í netheimum. Getið í eyðurnar Það sem gerir Epstein-skjölin erfið viðfangs er ekki síst algjört samhengisleysi gagnanna og hversu óvarlega menn hafa farið í að draga af þeim ályktanir. Þetta er mest áberandi á samfélagsmiðlum, þar sem menn hafa til að mynda talið hversu oft orðið „pizza“ kemur fyrir í gögnunum og gert því skóna að þar sé átt við eitthvað allt annað en mat, það er að segja stúlkur eða börn. Þá hefur reynst mjög auðvelt að taka tölvupósta þar sem Epstein og oftast ónefndir einstaklingar eru tala um konur og túlka á versta veg. Á einum stað virðast samskipt meðal annars snúast um „sexý og sæta =9yo“, níu ára barn, en á þremur öðrum afritum af umræddum pósti má sjá að verið var að tala um 19 ára konu. Ábendingar sem bárust lögregluyfirvöldum í tengslum við Epstein-rannsóknina hafa kynt undir samsæriskenningar á samfélagsmiðlum, þá ekki síst um alþjóðlega elítu sem misnota og fórna börnum, leggja sér mannkjöt til munns og dýrka djöfulinn. Það hjálpar ekki til að stundum virðast jafnvel fjölmiðlar ætla meira en hægt er að fullyrða en The Economist, sem hefur lagst í ítarlega greiningu á gögnunum, fullyrðir til að mynda að í margumræddum tölvupósti þar sem talað er um „litlustu stelpuna“ hans Epstein sé sendandinn að gera lítið úr kynferðisbroti. Pósturinn er hins vegar svohljóðandi: „Takk fyrir skemmtilegt kvöld... Litlasta stelpan þín var svolítið óþekk“ og var, að sögn þingmannsins Thomas Massie, sendur af konu. Þannig má vel vera að umrædd kona sé að tala um sjálfa sig, ekki síst með tilliti til þess að nafn hennar var afmáð. Hún gæti verið þolandi, ekki gerandi. Mögulega bæði. Á sama tíma verður ekki hjá því horfið að aðrir póstar, um 1.500 talsins samkvæmt The Economist, benda eindregið til þess að Epstein og sumir vina hans hafi deild sjúkum áhugamálum. „Hvar ertu? er allt í lagi ok Ég elskaði pyntingarvídjóið,“ segir Epstein til að mynda í tölvupósti til Sultan Ahmed bin Sulayem, sem hann kallar annars staðar besta vin sinn. Eftir birtingu Epstein-skjalanna var bin Sulayem látinn fara sem forstjóri og stjórnarformaður DP World. DP World er í eigu fjárfestingafélags sem heldur utan um fyrirtæki og verkefni á vegum stjórnvalda í Dúbaí. Verður ráðgátan leyst? Mörg fórnarlamba Epstein harma það að fá ekki að mæta Epstein í réttarsal, þar sem hann svipti sig lífi árið 2019. Þá hafa þau enn og aftur upplifað svik af hálfu bandarískra stjórnvalda, þar sem persónuupplýsingar þeirra voru birtar í Epstein-skjölunum á meðan nöfn og netföng mögulegra samverkamanna voru útmáð. Því er enn ósvarað hvort yfirvöld vestanhafs hyggjast opna rannsókn málsins á ný, eða öllu heldur ráðast loksins í almennilega rannsókn. Brown benti á það í samtali við CNN á dögunum að menn hefðu verið fullkomlega meðvitaðir um glæpi Epstein á sínum tíma en í stað þess að sækja hann til saka hefðu þeir smánað þolendurna og komið ömurlega fram við þá. Í bók sinni greinir hún meðal annars frá því hvernig stúlkurnar voru lítilsvirtar af embættismönnum og hótað af lögmönnum Epstein. Brown segir málið miklu umfangsmeira en flestir geri sér grein fyrir og inn í það tengist aðrir glæpir, svo sem alþjóðlegt peningaþvætt, en margt er enn á huldu um auðæfi Epstein, sem fékk þó rausnarlega greitt fyrir störf sín fyrir milljarðamæringa á borð við Les Wexner, stofnanda fyrirtækja á borð við Victoria's Secret, Bath & Body Works og Abercrombie & Fitch. Wexner er meðal þeirra sem Virginia Giuffre sagðist hafa verið látin stunda kynlíf með af Epstein og Maxwell en meðal annarra má nefna Andrés Mountbatten-Windsor, milljarðamæringinn Glenn Dubin, Bill Richardson, fyrrverandi ríkisstjóra Nýju-Mexíkó, og Dershowitz. Maxwell gæti mögulega varpað ljósi á það hvort umræddir menn eru meðal þeirra 25 félaga Epstein sem hún segir hafa greitt stúlkum miskabætur fyrir meint brot. Umræddir menn hafa aldrei verið nafngreindir. Eins og sakir standa eru það yfirvöld utan Bandaríkjanna sem virðast ætla að standa sína plikt og rannsaka þá anga Epstein-málsins sem hafa teygt sig að þeirra ströndum. Á Bretlandseyjum hefur Andrés verið handtekinn grunaður um spillingu í opinberu starfi og þá er til að mynda hafin rannsókn á samskiptum Epstein og Peter Mandelson, fyrrverandi þingmanni og sendiherra Breta í Bandaríkjunum. Í Noregi hefur Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, verið ákærður fyrir spillingu, auk þess sem vinskapur Epstein og krónprinsessunnar Mette-Marit hefur valdið verulegum skjálfta. Hér má finna Epstein-skjölin. 