Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima

Sérfræðingar segja stjórnvöld í Ísrael hafa rofið samkomulag sem gilt hefur í um sex áratugi um bænir á svæðinu í Jerúsalem þar sem finna má bæði al-Aqsa moskuna og Musterishæðina, sem er heilög bæði gyðingum og múslimum.
Hingað til hefur múslimum einum verið heimilt að tilbiðja á svæðinu en lögregla og ísraelska öryggisstofnunin Shin Bet eru sagðar hafa staðið fyrir handtöku imam al-Aqsa moskunnar og starfsmanna í vikunni og bannað múslimum aðgengi.
Þá hefur verið greint frá því að ráðist hafi verið í aðgerðir á svæðinu að kvöldi fyrsta dags Ramadan, föstumánuðar múslima.
Spenna í kringum al-Aqsa er sögð hafa aukist verulega eftir að öfga hægri öfl komust til valda í Ísrael. Itamar Ben-Gvir, öryggismálaráðherra Ísrael, hefur til að mynda talað um að draga ísraelskan fána að húni á svæðinu og byggja þar bænahús fyrir gyðinga.
Hann hefur einnig stutt breytingar á samkomulaginu sem ríkt hefur frá 1967, sem hafa meðal annars snúið að því að heimila gyðingum að biðja og syngja á svæðinu.
Amjad Iraqi, sérfræðingur í málefnum Ísraels og Palestínu, segir í samtali við Guardian að Ísraelar séu orðnir svo vanir því síðustu misseri að komast upp með hvað sem er, að þeim finnist þeir ekki lengur bundnir af áliti eða afstöðu alþjóðasamfélagsins.
Föstuhátíðin í fyrra hafi gengið stórátakalaust fyrir sig en í ár sé hún hættutímabil, þar sem ýmsir atburðir hafi átt sér stað sem gætu ýtt undir ögrun og aðgerðir af hálfu þeirra í Ísrael sem vilja eigna sér Musterishæðina.