Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Til stendur að svipta Andrew erfðaréttinum að krúnunni þegar lögreglurannsókn lýkur. Andrew var handtekinn í gær er sleppt úr haldi lögreglu í gærkvöldi. EPA

Breska ríkisstjórnin íhugar að leggja fram frumvarp sem felur í sér að Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprins, verði sviptur erfðarétti sínum að bresku krúnunni þegar yfirstandandi lögreglurannsókn á máli hans er lokið.

Andrew var handtekinn á heimili sínu í gær vegna gruns um misferli í opinberu starfi. Hann er grunaður um að hafa lekið trúnaðargögnum, meðal annars til barnaníðingsins Jeffrey Epstein, meðan hann starfaði sem sérstakur erindreki Bretlands.

Guardian hefur eftir heimildum að til standi að leggja fram umrætt frumvarp eftir að lögreglurannsókninni lýkur. Breskir stjórnmálamenn hafa kallað eftir því að Andrew verði sviptur erfðaréttinum að krúnunni eftir að hann var handtekinn í gær.

Andrew afsalaði sér öllum konunglegum titlum og heiðursmerkjum, þar á meðal hertogatitlinum, í október eftir að fjallað var um vinskap hans við Epstein og meintan kínverskan njósnara. Þrátt fyrir það er hann enn áttundi í erfðaröðinni að krúnunni, á eftir Vilhjálmi og Harry prinsum og börnum þeirra. 

Andrew er þannig ennþá í hópi meðlima konungsfjölskyldunnar sem gætu verið tilnefndir til að leysa Karl konung af hólmi ef hann veikist eða fer til útlanda. Samkvæmt umfjöllun Guardian yrði Andrew þó aldrei í reynd tilnefndur þar sem einungis starfandi meðlimir konungsfjölskyldunnar kæmu til greina. 

Til þess að Andrew verði sviptur þessum erfðarétti að fullu þarf breska þingið að samþykkja frumvarp auk þess sem samráð þyrfti að fara fram við önnur lönd og landsvæði sem tilheyra breska samveldinu. 

Samstaða virðist ríkja milli flokkanna á breska þinginu um hið fyrirhugaða frumvarp. Andrew Bowie, skuggaráðherra Íhaldsflokksins í málefnum Skotlands, segir þó að lykilmáli skipti hvort Andrew verði fundinn sekur um þau brot sem honum hefur verið gefið að sök. 

