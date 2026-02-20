Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 20. febrúar 2026 23:56 Til stendur að svipta Andrew erfðaréttinum að krúnunni þegar lögreglurannsókn lýkur. Andrew var handtekinn í gær er sleppt úr haldi lögreglu í gærkvöldi. EPA Breska ríkisstjórnin íhugar að leggja fram frumvarp sem felur í sér að Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprins, verði sviptur erfðarétti sínum að bresku krúnunni þegar yfirstandandi lögreglurannsókn á máli hans er lokið. Andrew var handtekinn á heimili sínu í gær vegna gruns um misferli í opinberu starfi. Hann er grunaður um að hafa lekið trúnaðargögnum, meðal annars til barnaníðingsins Jeffrey Epstein, meðan hann starfaði sem sérstakur erindreki Bretlands. Guardian hefur eftir heimildum að til standi að leggja fram umrætt frumvarp eftir að lögreglurannsókninni lýkur. Breskir stjórnmálamenn hafa kallað eftir því að Andrew verði sviptur erfðaréttinum að krúnunni eftir að hann var handtekinn í gær. Andrew afsalaði sér öllum konunglegum titlum og heiðursmerkjum, þar á meðal hertogatitlinum, í október eftir að fjallað var um vinskap hans við Epstein og meintan kínverskan njósnara. Þrátt fyrir það er hann enn áttundi í erfðaröðinni að krúnunni, á eftir Vilhjálmi og Harry prinsum og börnum þeirra. Andrew er þannig ennþá í hópi meðlima konungsfjölskyldunnar sem gætu verið tilnefndir til að leysa Karl konung af hólmi ef hann veikist eða fer til útlanda. Samkvæmt umfjöllun Guardian yrði Andrew þó aldrei í reynd tilnefndur þar sem einungis starfandi meðlimir konungsfjölskyldunnar kæmu til greina. Til þess að Andrew verði sviptur þessum erfðarétti að fullu þarf breska þingið að samþykkja frumvarp auk þess sem samráð þyrfti að fara fram við önnur lönd og landsvæði sem tilheyra breska samveldinu. Samstaða virðist ríkja milli flokkanna á breska þinginu um hið fyrirhugaða frumvarp. Andrew Bowie, skuggaráðherra Íhaldsflokksins í málefnum Skotlands, segir þó að lykilmáli skipti hvort Andrew verði fundinn sekur um þau brot sem honum hefur verið gefið að sök. Mál Andrésar prins Kóngafólk Bretland Mest lesið Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Erlent Fleiri fréttir Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Sjá meira