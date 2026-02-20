Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims

Toppi kirkjunnar Sagrada Familia í Barselóna á Spáni hefur verið komið fyrir, 144 árum eftir að hafist var handa við að byggja hana. Hún er sú hæsta í heimi.
Í dag var toppi kirkjunnar komið fyrir á hæsta turninum, turni Jesú Krists, en með honum er kirkjan orðin 172,5 metrar á hæð og því sú hæsta í heimi. Hún varð formlega sú stærsta í október 2025 þegar hún varð einum metra hærri en dómkirkjan í Ulm í Þýskalandi.
Kirkjan var hönnuð af Anotni Gaudí, heimsfrægum arkítekt, sem lést árið 1926. Hann bjóst aldrei við að lokið yrði við byggingu kirkjunnar á meðan hann lifð en er hann lést var einn turn kirkjunnar tilbúinn.
Það stóð til að ljúka við bygginguna árið 2026 þegar hundrað ár voru liðin frá andláti Gaudí. VG greinir frá því að enn séu nokkur ár í að kirkjan verði tilbúin. Hins vegar stendur til að fjarlægja vinnupalla sem standa utan á kirkjunni í sumar.
Hún er gríðarlega vinsæl meðal ferðamanna sem keppast um að bera kirkjuna augum.
Krossinn sjálfur er með fjóra arma svo hægt er að sjá hann úr öllum áttum og ef það fæst leyfi mun ljós skína frá hverjum armi.