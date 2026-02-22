Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 12:18 Talíbanar á vettvangi loftárásanna. EPA Pakistan gerði nokkrar loftárásir á Afganistan í nótt. Að þeirra sögn beindust árásirnar að sjö meintum felustöðum vígamanna á landamærum landanna tveggja. Að minnsta kosti átján létust samkvæmt Talibönunum. Löndin tvö samþykktu vopnahlé í október eftir mannskæð átök á landamærunum, en samt sem áður hefur komið til átaka eftir vopnahléið. Ákveðið var að semja um vopnahlé eftir afar mannskæð átök þeirra á milli. Að sögn Pakistana var ákveðið að ráðast á felustaðina í kjölfar sjálfsmorðssprenginga í Pakistan. Ráðuneyti þeirra lýstu árásunum sem hefndaraðgerð. Þá gagnrýndu þau talibanana fyrir að hafa ekki gripið fyrr til aðgerða gegn vígamönnunum og sögðust hafa óyggjandi sannanir fyrir því að árásirnar hefðu verið framkvæmdar eftir skipun frá forystu þeirra í Afganistan samkvæmt umfjöllun BBC. Varnarmálaráðuneyti Talibana fordæmdui árásirnar og sagði að árásirnar hefðu beinst að svæðum almennra borgara, fjöldi heimila hefði orðið undir. Alls hefðu átján látist, þar á meðal konur og börn. Þá sögðu þeir árásirnar vera gróft brot á landhelgi Afganistan og skýrt brot á alþjóðalögum. Árásirnar á almenna borgara bentu til þess að pakistanski herinn hafi brugðist í upplýsingaöflun og öryggismálum. Pakistan Afganistan Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Innlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent Reykur sást á flugvallarsvæðinu Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Fleiri fréttir Segist ætla senda spítalabát til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Sjá meira