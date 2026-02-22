Erlent

Pakistanar gerðu loft­á­rásir í Afgan­istan

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Talíbanar á vettvangi loftárásanna.
Talíbanar á vettvangi loftárásanna. EPA

Pakistan gerði nokkrar loftárásir á Afganistan í nótt. Að þeirra sögn beindust árásirnar að sjö meintum felustöðum vígamanna á landamærum landanna tveggja. Að minnsta kosti átján létust samkvæmt Talibönunum. 

Löndin tvö samþykktu vopnahlé í október eftir mannskæð átök á landamærunum, en samt sem áður hefur komið til átaka eftir vopnahléið. Ákveðið var að semja um vopnahlé eftir afar mannskæð átök þeirra á milli.

Að sögn Pakistana var ákveðið að ráðast á felustaðina í kjölfar sjálfsmorðssprenginga í Pakistan. Ráðuneyti þeirra lýstu árásunum sem hefndaraðgerð. Þá gagnrýndu þau talibanana fyrir að hafa ekki gripið fyrr til aðgerða gegn vígamönnunum og sögðust hafa óyggjandi sannanir fyrir því að árásirnar hefðu verið framkvæmdar eftir skipun frá forystu þeirra í Afganistan samkvæmt umfjöllun BBC.

Varnarmálaráðuneyti Talibana fordæmdui árásirnar og sagði að árásirnar hefðu beinst að svæðum almennra borgara, fjöldi heimila hefði orðið undir. Alls hefðu átján látist, þar á meðal konur og börn. 

Þá sögðu þeir árásirnar vera gróft brot á landhelgi Afganistan og skýrt brot á alþjóðalögum. Árásirnar á almenna borgara bentu til þess að pakistanski herinn hafi brugðist í upplýsingaöflun og öryggismálum. 

