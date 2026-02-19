Erlent

Karl III: Rétt­lætið verður að hafa sinn gang

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Karl segist ekki munu tjá sig frekar um málið. EPA

Karl III Bretakonungur segir að málið sem nú hefur verið stofnað til gegn Andrési Mountbatten-Windsor, bróður hans, verði nú að hafa sinn gang.

Karl segir í yfirlýsingu sem var send á BBC að hann hefði verið upplýstur um að bróðir hans, sem hann vísar til með fullu nafni, hefði verið handtekinn grunaður um misferli í opinberu starfi.

„Það sem fylgir núna er ítarlegt, réttlátt og viðeigandi ferli þar sem þetta mál verður rannsakað á viðeigandi hátt og af viðeigandi yfirvöldum,“ segir konungurinn. Ítrekar hann að yfirvöld hafi fullan stuðning konungsfjölskyldunnar, sem muni aðstoða eins og hún getur.

Þá ítrekaði hann einnig að nú þyrfti réttlætið að hafa sinn gang.

Hann muni ekki tjá sig frekar um málið en konungsfjölskyldan öll halda áfram að sinna skyldum sínum gagnvart þjóðinni.

Yfirlýsing Karls III Bretakonungs:

