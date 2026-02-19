Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Hólmfríður Gísladóttir skrifar 19. febrúar 2026 12:15 Karl segist ekki munu tjá sig frekar um málið. EPA Karl III Bretakonungur segir að málið sem nú hefur verið stofnað til gegn Andrési Mountbatten-Windsor, bróður hans, verði nú að hafa sinn gang. Karl segir í yfirlýsingu sem var send á BBC að hann hefði verið upplýstur um að bróðir hans, sem hann vísar til með fullu nafni, hefði verið handtekinn grunaður um misferli í opinberu starfi. „Það sem fylgir núna er ítarlegt, réttlátt og viðeigandi ferli þar sem þetta mál verður rannsakað á viðeigandi hátt og af viðeigandi yfirvöldum,“ segir konungurinn. Ítrekar hann að yfirvöld hafi fullan stuðning konungsfjölskyldunnar, sem muni aðstoða eins og hún getur. Þá ítrekaði hann einnig að nú þyrfti réttlætið að hafa sinn gang. Hann muni ekki tjá sig frekar um málið en konungsfjölskyldan öll halda áfram að sinna skyldum sínum gagnvart þjóðinni. Yfirlýsing Karls III Bretakonungs: Bretland Kóngafólk Mál Jeffrey Epstein Mál Andrésar prins Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Innlent Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ Erlent Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins Innlent Fleiri fréttir Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Sjá meira