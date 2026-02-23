Innlent

Mælir gegn heilskimun Intuens

Bjarki Sigurðsson skrifar
Halla Þorvaldsdóttir er framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins.
Halla Þorvaldsdóttir er framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Vísir/Sigurjón

Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins mælir gegn því að fólk fari í heilskimun hjá fyrirtækinu Intuens. Vísindin séu ekki með fyrirtækinu í liði. Það sé ósiðlegt að fyrirtækið hafi markaðsett sig gagnvart aðstandendum krabbameinssjúkra. 

Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins mælir gegn því að fólk fari í heilskimun hjá fyrirtækinu Intuens. Vísindin séu ekki með fyrirtækinu í liði. Það sé ósiðlegt að fyrirtækið hafi markaðsett sig gagnvart aðstandendum krabbameinssjúkra.Heilskimanir fyrirtækisins Intuens hafa verið gagnrýndar af þó nokkrum sérfræðingum úr heilbrigðiskerfinu síðustu daga. Skimunin er sögð geta greint kvilla og sjúkdóma áður en þeir gera vart við sig en félag krabbameinslækna segir hana gera meiri skaða en gagn. Hún ýti undir falskt öryggi og heilsukvíða.

Framkvæmdastjóri Intuens hefur vísað gagnrýninni á bug og segir fólk eiga rétt á að taka upplýstar ákvarðanir varðandi sína heilsu.

Alltaf hægt að finna eitthvað

Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, segir einungis þrenns konar skimanir hafa verið metnar gagnlegar. Heilskimunin sé ekki ein þeirra.

„Í öllum þessum tilfellum er verið að skima eftir ákveðnum krabbameinum. Í því sem Intuens er að bjóða upp á eru rannsóknir þar sem er bara verið að leita að einhverju. Þegar fólk fer út að leita að einhverju, eru líkur á að eitthvað finnist. En það er engin vísindaleg þekking sem bendir til þess að svona leit sé gagnleg, og alls ekki að krabbameinum,“ segir Halla. 

Mælir gegn heilskimun

Fólk eigi að leita í skimanirnar sem búið er að sannreyna.

„Ég myndi bara alls ekki mæla með þessu. Ég myndi mæla gegn því. Það er engin vísindaleg þekking sem bendir til þess að það sé gagnsemi af þessu,“ segir Halla. 

Ósiðleg markaðssetning

Um helgina var rifjað upp þegar Kraftur, stuðningsfélag ungs fólks með krabbamein, bauð aðstandendum krabbameinssjúkra tilboð í heilskimun árið 2023. Í samtali við fréttastofu segir Sólveig Ása Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri Krafts, að félagið sé ekki í samstarfi við Intuens í dag. Kraftur einbeiti sér að því að sinna jafningjastuðningi og fræðslu fyrir félagsfólk.

„Ég get ekki svarað fyrir þetta nákvæmlega. Ég veit ekki hvernig skilaboðin voru nákvæmlega. En það er vægast sagt óheppilegt og auðvitað ósiðlegt ef fyrirtæki ætlar sér að markaðssetja sig sérstaklega gagnvart hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Það á við um fólk sem hefur haft krabbamein mjög nærri sér í lífinu. Það er fyrir neðan allar hellur,“ segir Halla. 

Heilskimanir Krabbamein Heilbrigðismál Heilsa

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið