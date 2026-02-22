Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 11:24 Donald Trump tilkynnti áætlunina í færslu á Truth Social. EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt á samfélagsmiðli sínum að hann ætli að senda spítalaskip til Grænlands. Dregið hefur úr hótunum hans undanfarnar vikur en forsætisráðherra Danmerkur telur hann enn girnast landið. Hún segist glöð með að búa í landi þar sem jafnt aðgengi er að heilbrigðiskerfinu. „Ég er að vinna með hinum frábæra Jeff Landry, ríkisstjóra Louisiana-fylkis, og við ætlum að senda frábært spítalaskip til Grænlands til að aðstoða fjölda fólks sem er veikt, og er ekki verið að hjálpa. Hann er á leiðinni!!!“ skrifar forsetinn á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social. Með fylgir mynd af spítalaskipi sem lítur út eins og teikning en ekki liggur fyrir hvort að myndin sé raunveruleg eða búin til af gervigreind. Forsetinn hefur ítrekað deilt gervigreindarmyndum og -myndskeiðum. Trump lét þessa mynd fylgja með í færslunni. Þetta er teikning af bandaríska spítalaskipinu Mercy.Truth Social Í umfjöllun CNN segir að bandaríski sjóherinn eigi töv spítalaskip, USNS Mercy og USNS Comfort, en þeir eru notaðir til að aðstoða bandaríska hermenn á erlendri grundu og veita neyðaraðstoð. CNN tekur einnig fram að ekki liggi fyrir hvaða veikindi Trump var að vísa í færslunni sinni þar sem í landinu er ókeypis, ríkisrekið heilbrigðiskerfi. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmekrur, hefur brugðist við færslu forsetans, en vísar þó ekki í nafn hans. „Ég er ánægð að búa í landi þar sem er ókeypis og jafnt aðgengi allra að heilbrigðiskerfinu. Þar sem það eru ekki tryggingar og auður sem ráða því hvort þú fáir viðeigandi meðferð. Sama nálgun er á Grænlandi. Gleðilegan sunnudag til ykkar allra,“ skrifar Frederiksen í færslu á Facebook. Dregið úr hótununum Grænland hefur verið töluvert í umræðunni það sem af er ári eftir að Trump ítrekaði að hann girnist landið. Hvorki Danir né Grænlendingar vildu að landið yrði hluti af Bandaríkjunum. Að endingu funduðu utanríkisráðherrar Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og sammæltust um að stofna vinnuhóp um framtíð Grænlands. Stuttu síðar hélt Karoline Leavite, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, því fram að samþykkt hefði verið að halda áfram viðræðum um það hvernig Bandaríkin myndu eignast Grænland, en Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, gagnrýndi það. Í kjölfar fundarins hefur dregið úr hótunum Trumps en Fredriksen sagði fyrir viku síðan að hann girnist enn Grænland. Jens Frederik Nielsen, forseti heimastjórnarinnar á Grænlandi, sagði að þrýstingur Bandaríkjanna í garð Grænlendinga væri óásættanlegur. Fréttin var uppfærð með færslu Frederiksen. Grænland Bandaríkin Danmörk Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Innlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent Reykur sást á flugvallarsvæðinu Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Fleiri fréttir Segist ætla senda spítalabát til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Sjá meira