Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Lovísa Arnardóttir skrifar 23. febrúar 2026 13:44 Sólveig segir stjórnendur berjast fyrir því að halda fornmálabrautinni gangandi en aðsóknin sé afar dræm. Aðsend og Vísir/Vilhelm Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor Menntaskólans í Reykjavík, segir ekki standa til að loka fornmáladeild skólans. Af um 700 nemendum Menntaskólans í Reykjavík eru aðeins sjö skráðir á fornmálabraut. Sólveig segir að breyta eigi fyrirkomulagi tungumálakennslu á máladeild skólans í tilraun til að laða fleiri nemendur að brautinni. Böðvar Stefánsson, nemandi við MR, skrifaði grein á Vísi um helgina þar sem hann sagði það áhyggjuefni að leggja ætti niður latínukennslu á fyrsta ári og að með því væri í raun verið að leggja fornmáladeildina niður. „Til þessa hafa nemar í fornmáladeild lært inngang að latínu í eitt ár og síðan framhald í tvö ár. Með því að skera fyrsta árið framan af verður aldrei um alvöru fornmáladeild að ræða. Hætt er við því að við í 2009 árgangnum verðum síðasti hópurinn til að vera í fornmáladeild. Að mínu mati er þetta afar ósanngjarnt gagnvart framtíðarnemendum skólans sem hafa kannski mikinn áhuga á fornum tungumálum og menningu,“ segir Böðvar í grein sinni. Hann sagðist telja að ástæðan fyrir þessari breytingu væri sparnaður. „Það finnst mér vera metnaðarlaus sparnaðaraðgerð þar sem einu mikilvægasta einkenni skólans er hent út í buskann. Vonandi munu gamlir og nýir nemendur MR standa saman um að verja þessa sögulegu braut,“ sagði hann að lokum í grein sinni. Máladeild skólans skiptist á öðru ári í nýmála- og formáladeild. Í fornmáladeild er mikil áhersla lögð á klassíska menntun í fornmálunum, latínu og grísku. Auk þess er kennsla í fornfræði og málvísindum, auk grunngreina máladeildar. Í nýmáladeild er lögð áhersla á nýmál og félagsfræði. Nemendur bæta við sig fjórða málinu, þ.e. þýsku, spænsku eða frönsku. Fámenn fornmálabraut „Við erum með fámenna fornmálabraut. Það eru þrír nemendur á öðru ári og fjórir á lokaári,“ segir Sólveig og að almennt haldi framhaldsskólar á Íslandi ekki úti heilum deildum fyrir svo fáa nemendur. „Við höfum verið að berjast fyrir fornmálabrautinni og að því að fá nemendur til að skrá sig á þessa braut og að vekja áhuga hjá þeim á að læra fornmál,“ segir Sólveig og að allar breytingar á stundatöflu fyrir nýnema næsta árs séu miðaðar að því að reyna að laða fleiri nemendur á þessa braut. Sólveig bendir á að þegar framhaldsskólinn hafi verið fjögur ár hafi latína aldrei verið kennd á fyrsta ári. Þegar skólinn var svo styttur í þrjú ár hafi það breyst og latína verið kennd öll árin svo að hún yrði ekki skert. Sólveig segir marga nemendur hafa kvartað undan því að fagið sé þungt á fyrsta ári og því hafi þau ákveðið að breyta til. Á næsta ári verði því latína kennd á öðru ári í nýmáladeild og á öðru og þriðja ári í fornmáladeild. Auk þess verði kúrsi bætt við á fyrsta ári sem verður inngangur að tungumálanámi. Þar verði nemendum kennt um ýmis tungumál og þar með talið fornmál. „Nemendur í skólanum í dag munu ekki finna fyrir neinu. Þetta á bara við um nýnema sem eru að skrá sig í skólann fyrir næsta haust.“ Margra ára þróun Sólveig segir svona umræðu ekki endilega góða. Það séu nemendur núna að velja sína skóla fyrir næsta haust og stjórnendur skólans hafi reynt að tala námið upp og námsframboðið. Hún segir töluverða aðsókn í máladeildina og sem dæmi séu 36 nemendur á öðru ári á nýmáladeild og 37 á síðasta ári. Það sé því ekki hægt að segja að það sé ekki aðsókn á málabraut, aðsóknin sé bara afar dræm á fornmáladeild. „Fornmáladeildin er því miður að kólna af því að nemendur velja hana ekki,“ segir hún og að þetta hafi verið þróunin í mörg ár. „Við viljum reyna að breyta þessu með því að auka áhuga á latínu og fornmálum,“ segir Sólveig og að stjórnendur voni að í nýjum kúrsi fái nemendur innsýn og þannig hvatningu til að mögulega velja fornmáladeildina. MR ekki alltaf eins Sólveig segir skólann verða að taka breytingum og hafi gert það, til dæmis, þegar nám framhaldsskólans var stytt. „Það er meiri latína kennd við skólann í dag en 1970, til dæmis. Skólinn hefur ekki alltaf verið eins, þó að við séum íhaldssöm. Við viljum gera þetta þannig að nemendur langi að koma á máladeild og læra fornmál. Við erum búin að vera að vinna að því síðustu ár að þetta verði aðgengilegra.“ Sólveig segir mikla aðsókn í skólann síðustu ár. Þau hafi þurft að hafna nemendum og sjái fyrir sér að reyna að bæta við einum bekk til viðbótar fyrir næsta ár. Þá innritist stór árgangur eins og síðasta haust þegar stærsti árgangurinn var innritaður. „Þá verðum við búin að sprengja plássið okkar, um 700 nemendur, og skólinn hefur sjaldan verið vinsælli.“ Framhaldsskólar Reykjavík Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Mælir gegn heilskimun Intuens Innlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Erlent Fleiri fréttir Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Sjá meira