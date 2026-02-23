Innlent

Miklar hreinsanir fyrir­hugaðar í borgar­stjórnar­liði xD

Jakob Bjarnar skrifar
Morgunblaðið boðar verulegar hreinsanir á borgarstjórnarlista Sjálfstæðisflokksins. Aðeins þær Hildur Björnsdóttir og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hljóta náð fyrir augum kjörnefndar.
Morgunblaðið boðar verulegar hreinsanir á borgarstjórnarlista Sjálfstæðisflokksins. Aðeins þær Hildur Björnsdóttir og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hljóta náð fyrir augum kjörnefndar. vísir/samsett

Brynjar Níelsson, lögmaður og fyrrverandi þingmaður, er á leið í borgarstjórn. Hann ætlar að gefa kost á sér og mun væntanlega skipa þriðja sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Morgunblaðið boðar miklar hreinsanir á núverandi borgarstjórnarfulltrúum.

Þetta upplýsti Brynjar í þættinum Synir Egils á Samstöðinni í gær en til þess er tekið hversu þétt 15 manna kjörnefnd hefur haldið spilunum að sér. Menn gera því skóna að hann muni skipa 3. sæti á lista flokksins en þá stendur út af spurningin: Hver verður í 2. sæti? Þar hefur einkum verið nefnt nafn Sigrúnar Ástu Einarsdóttur Grafarvogsbúa og Alberts Guðmundssonar formanns Varðar, sem frá upphafi hefur skipt sér mjög af tilhögun við val listans.

Kjartan ekkert heyrt í kjörnefndinni

Eða svo segir í Morgunblaðinu, sem ætti sannarlega að vera með puttann á púlsinum hvað þessi mál varðar, en í laugardagsblaðinu var farið yfir stöðuna og þar er gert ráð fyrir því að talsverðar hreinsanir verði.

Brynjar Níelsson mun ef allt fer sem horfir verða í borgarstjórn á næsta kjörtímabili.vísir/vilhelm

Andrés Magnússon ritstjórnarfulltrúi, sem er bróðir Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa, skrifar fréttina en samkvæmt heimildum hans er Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir eini núverandi borgarfulltrúinn sem hlaut náð fyrir augum kjörnefndar. Að sögn Andrésar færast þau Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, Björn Gíslason og Friðjón R. Friðjónsson ýmist niður listann eða að þeim verði hreinlega sópað út.

„Samkvæmt heimildum blaðsins á ekkert þeirra von um að ná tryggu varasæti miðað við tillögu kjörnefndar, hvað þá meira.“

Andrés Magnússon ritstjórnarfulltrúi ritar grein í Morgunblaðið. Andrés er bróðir Kjartans Magnússonar, en hann hefur ekkert heyrt í kjörnefnd.

Öll hafa þau þó gefið kost á sér. Vísir ræddi við Kjartan sem sagðist hafa heyrt ýmislegt en ekkert þó frá kjörnefnd. Og hann taldi að enginn kollega hans í borgarstjórn hefði gert það heldur. 

„Ég las þetta bara í Morgunblaðinu. Ég á von á hverju sem er,“ segir Kjartan.

Hugmynd plantað í Moggann

Eftir því sem Vísir kemst næst er ekki frágengið hvernig listinn verður skipaður. Sjálfstæðisflokkurinn er með sex borgarfulltrúa í dag en miðað við kannanir má ætla að þeir verði fleiri eftir kosningar. 

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefur ekkert heyrt í kjörnefnd. Og eftir því sem hann kemst næst á það við um þá borgarfulltrúa einnig sem til stendur að víki.Aðsend

Bessí Jóhannsdóttir er formaður nefndarinnar og virðist hún reka nefndina með harðri hendi en þó virðist hún ekki hafa komist að niðurstöðu. 

Vísir hefur heyrt þeirri kenningu haldið fram að fréttinni í Morgunblaðinu hafi einfaldlega verið „plantað“ til að það fái eins konar lögmæti að þessar hreinsanir verði. Hvað sem til er í því er ráðgert að fundur á vegum nefndarinnar verði haldinn næstkomandi laugardag og þá verði tillaga lögð fram, ef ekki verður búið að kynna hana áður.

Sjálfstæðisflokkurinn Fjölmiðlar Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið