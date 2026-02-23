Mikið vetrarveður gengur nú yfir norðaustuhluta Bandaríkjanna og eru veðurviðvaranir nú í gildi fyrir um sextíu milljónir manna. Rafmagn hefur farið af stórum svæðum í New York og þar og á fleiri svæðum hafa yfirvöld sett á tímabundið ferðabann.
Neyðarástandi hefur verið lýst í fjölmörgum ríkjum á borð við Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey og Rhode Island. Þúsundum flugferða hefur verið aflýst, meðal annars ferðum Icelandair hingað til lands nú í morgunsárið.
Norðaustan stórhríðir eru vel þekktar á þessu svæði og kallaðar „Nor'easter“ en talað er um að þessi verði ein sú öflugasta í manna minnum.
Veðurfræðingar segja að veðrinu muni ekki slota fyrr en aðfaranótt þriðjudags að þarlendum tíma og er búist við að met verði slegin víða þegar kemur að vindhraða, snjómagni og flóðum við strandlengjuna. Um 20 þúsund manns eru nú án rafmagns í New Jersey og þúsundir til viðbótar í Virginíu, Delaware og Maryland.