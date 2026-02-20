Svaraði tolladóminum með því að leggja toll

Donald Trump Bandaríkjaforseti kom fram á blaðamannafundi í kvöld eftir að Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi úr gildi stóran hluta þeirra tolla sem hann hefur lagt á innfluttar vörur síðasta árið.
Niðurstaða hæstaréttar er meiriháttar áfall fyrir Trump en hann hefur beitt tollum, og hótunum um að beita ríki þeim, í gríð og erg frá því að hann tók aftur við sem forseti í fyrra. Þeir tollar sem byggja á neyðarlögum eru taldir ólöglegir.
Sjá einnig: Flestir Trump-tollarnir dæmdir ólöglegir
Streymi af fundinum má sjá hér að neðan.
Trump hóf fundinn á að segja að niðurstaða Hæstaréttar væru mikil vonbrigði. Hann skammist sín fyrir hönd nokkurra dómara fyrir að þora ekki að gera það sem rétt reynist.
Þá þakkaði hann þeim dómurum sem greiddu atkvæði honum í vil. Þess má geta að tveir dómarar sem Trump tilnefndi á sínu fyrra kjörtímabili greiddu atkvæði gegn honum í málinu.
„Mig langar að þakka dómurunum Thomas, Alito og Kavanaugh fyrir styrk þeirra, gáfur og föðurlandsást. Ég er mjög stoltur af þeim.“
Því næst sakaði hann hæstarétt um að hafa leyft erlendum hagsmunaaðilum að hafa áhrif á dóm sinn en rökstuddi þá ásökun ekki frekar. Hann sagðist í framhaldinu ætla að leita annarra leiða til að setja tolla á önnur lönd en að byggja á neyðarlögum, leið sem hæstiréttur dæmdi ólöglega.
Til þess að vernda Bandaríkin segist Trump ætla að leggja á frekari tolla á grundvelli annarra lagaheimilda. Hann sagðist ætla að undirrita tilskipun, sem tekur þá og þegar gildi, sem felur í sér tíu prósenta toll á heimsbyggðina. Tilskipunin á sér að hans sögn stoð í 122. grein viðskiptalaga. Greinin felur í sér heimild til að leggja á allt að fimmtán prósenta tolla í allt að 150 daga. Trump sagði alla þegar álagða tolla halda gildi en óljóst er á hvaða lönd tollurinn sem hann tilkynnti um á fundinum verður lagður.
Tollana, sem forsetinn hefur fyrirskipað undanfarið ár, segist hann hafa notað til að „gera Bandaríkin frábær á ný“, samanber slagorð forsetaframboða hans. Hann vísar til þess að nýlega hafi Dow Jones og S&P hlutabréfavísitölurnar farið yfir 50.000 stig í Dow og 70.000 stig í S&P.
Fréttin hefur verið uppfærð.
