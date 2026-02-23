Erlent

Yngsti for­sætis­ráð­herrann sór em­bættis­eið

Kjartan Kjartansson skrifar
Rob Jetten gengur glaðbeittur upp tröppur konungshallarinnar nærri Haag þegar hann sór embættiseið í morgun.
Rob Jetten gengur glaðbeittur upp tröppur konungshallarinnar nærri Haag þegar hann sór embættiseið í morgun. AP/Peter Dejong

Rob Jetten varð yngsti forsætisráðherra í sögu Hollands þegar hann sór embættiseið í dag. Hann stýrir minnihlutastjórn þriggja flokka tæpum fjórum mánuðum eftir þingkosningar þar sem flokkur Jetten vann nauman sigur á fjarhægrimönnum.

Jetten, sem er 38 ára gamall, sór embættiseið sinni í konungshöllinni við Haag í morgun. Vilhjálmur Alexander konungur óskaði honum velfarnaðar á „óvissutímum“, að sögn AP-fréttastofunnar.

Auk D6, miðjuflokksins sem Jetten leiðir, eiga Kristilegi demókrataflokkurinn og Frelsis- og lýðræðisflokkur þjóðarinnar sæti í ríkisstjórninni. Báðir síðarnefndur flokkanna eru miðhægriflokkar.

Saman eru flokkarnir þrír með 66 þingsæti af 150. Því mun mæða á Jetten að semja við aðra flokka á þingi til þess að stjórnarmál fái brautargengi.

Óstöðugleiki hefur einkennt hollensk stjórnmál að undanförnu. Þingkosningarnar í vetur voru þær fjórðu frá 2017. D6-flokkur Jettens hafði nauman sigur á Frelsisflokki Geerts Wilders og urðu úrslitin ekki endanlega ljós fyrr en öll póstatkvæði höfðu verið talin.

Stjórn Jetten tekur við völdum þegar fjögur ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu. Hann hefur heitið því að styðja áfram varnarbaráttu Úkraínumanna og að verja auknu fé í eigin landvarnir Hollands í skugga ógnarinnar úr austri.

Holland Kosningar í Hollandi

Tengdar fréttir

Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi

Þrír stjórnmálaflokkar hafa náð samkomulagi um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi en stjórnarflokkarnir munu þurfa að reiða sig á stuðning annarra flokka til að ná málum í gegn. Rob Jetten, leiðtogi miðjuflokksins D66 sem er hliðhollur Evrópusambandinu, segir samstarfsflokkana vera ólma í að hefjast handa við stjórnvölinn eftir langar og flóknar viðræður um stjórnarmyndun.

Ljóst að D66 varð stærri en flokkur Wilders

Frjálslyndi miðjuflokkurinn D66 hlaut flest atkvæði í hollensku þingkosningunum sem fram fóru á miðvikudaginn. Hollenskir fjölmiðlar greindu frá nýjustu tölum upp úr hádegi og er ljóst, þegar búið er að telja nær öll atkvæði, að Frelsisflokkurinn, undir stjórn Geert Wilders, getur ekki fengið fleiri atkvæði en D66.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið