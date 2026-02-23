Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Kjartan Kjartansson skrifar 23. febrúar 2026 10:32 Rob Jetten gengur glaðbeittur upp tröppur konungshallarinnar nærri Haag þegar hann sór embættiseið í morgun. AP/Peter Dejong Rob Jetten varð yngsti forsætisráðherra í sögu Hollands þegar hann sór embættiseið í dag. Hann stýrir minnihlutastjórn þriggja flokka tæpum fjórum mánuðum eftir þingkosningar þar sem flokkur Jetten vann nauman sigur á fjarhægrimönnum. Jetten, sem er 38 ára gamall, sór embættiseið sinni í konungshöllinni við Haag í morgun. Vilhjálmur Alexander konungur óskaði honum velfarnaðar á „óvissutímum“, að sögn AP-fréttastofunnar. Auk D6, miðjuflokksins sem Jetten leiðir, eiga Kristilegi demókrataflokkurinn og Frelsis- og lýðræðisflokkur þjóðarinnar sæti í ríkisstjórninni. Báðir síðarnefndur flokkanna eru miðhægriflokkar. Saman eru flokkarnir þrír með 66 þingsæti af 150. Því mun mæða á Jetten að semja við aðra flokka á þingi til þess að stjórnarmál fái brautargengi. Óstöðugleiki hefur einkennt hollensk stjórnmál að undanförnu. Þingkosningarnar í vetur voru þær fjórðu frá 2017. D6-flokkur Jettens hafði nauman sigur á Frelsisflokki Geerts Wilders og urðu úrslitin ekki endanlega ljós fyrr en öll póstatkvæði höfðu verið talin. Stjórn Jetten tekur við völdum þegar fjögur ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu. Hann hefur heitið því að styðja áfram varnarbaráttu Úkraínumanna og að verja auknu fé í eigin landvarnir Hollands í skugga ógnarinnar úr austri. Holland Kosningar í Hollandi Tengdar fréttir Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi Þrír stjórnmálaflokkar hafa náð samkomulagi um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi en stjórnarflokkarnir munu þurfa að reiða sig á stuðning annarra flokka til að ná málum í gegn. Rob Jetten, leiðtogi miðjuflokksins D66 sem er hliðhollur Evrópusambandinu, segir samstarfsflokkana vera ólma í að hefjast handa við stjórnvölinn eftir langar og flóknar viðræður um stjórnarmyndun. 28. janúar 2026 08:41 Ljóst að D66 varð stærri en flokkur Wilders Frjálslyndi miðjuflokkurinn D66 hlaut flest atkvæði í hollensku þingkosningunum sem fram fóru á miðvikudaginn. Hollenskir fjölmiðlar greindu frá nýjustu tölum upp úr hádegi og er ljóst, þegar búið er að telja nær öll atkvæði, að Frelsisflokkurinn, undir stjórn Geert Wilders, getur ekki fengið fleiri atkvæði en D66. 31. október 2025 12:56 Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Erlent Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Innlent Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Innlent Fleiri fréttir Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Norðaustan stórhríð hrellir íbúa austurstrandar Bandaríkjanna Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Sjá meira