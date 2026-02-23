Erlent

Sendi­herra sem missti stöðuna vegna tengsla við Epstein hand­tekinn

Eiður Þór Árnason skrifar
Peter Mandelson harmaði í tölvupósti til Jeffreys Epstein árið 2008 að Epstein hefði verið dæmdur fyrir að falast eftir kynlífi hjá ólögráða stúlku.
Peter Mandelson harmaði í tölvupósti til Jeffreys Epstein árið 2008 að Epstein hefði verið dæmdur fyrir að falast eftir kynlífi hjá ólögráða stúlku. AP/Carl Court

Peter Mandelson, fyrrverandi þingmaður og sendiherra Breta gagnvart Bandaríkjunum, var handtekinn í dag vegna gruns um brot í opinberu starfi. Hann missti sendiherrastöðuna í september eftir að nánara ljósi var varpað á vinskap hans við bandaríska kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein.

Breska lögreglan hóf rannsókn á hinum 72 ára Mandelson þann 3. febrúar eftir að ríkisstjórn Keirs Starmer afhenti gögn um samskipti sendiherrans fyrrverandi við Epstein. Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá.

Þetta gerðist í kjölfar þess að bandaríska dómsmálaráðuneytið birti tölvupósta sem bentu til þess að Mandelson hefði áframsent upplýsingar til Epsteins þegar hann var viðskiptaráðherra í ríkisstjórn Gordons Brown, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands.

Hann er sakaður um að hafa lekið upplýsingum frá stjórnvöldum til Epsteins sem gætu haft áhrif á viðskiptamarkaði. Lögreglan í Lundúnum hefur ekki veitt frekari upplýsingar um það hvers vegna Mandelson er handtekinn. 

Mandelson sagði af sér þingmennsku í lávarðadeild breska þingsins 3. febrúar, sama dag og lögregla hóf rannsókn sína.

Framkvæmdu húsleitir

Peter Mandelson sást leiddur burt frá heimili sínu í Camden í norðurhluta Lundúna síðdegis í dag af óeinkennisklæddum lögreglumönnum. Var hann svo settur í aftursæti ómerktrar bifreiðar. 

„Lögreglumenn hafa handtekið 72 ára gamlan mann, grunaðan um misferli í opinberu starfi,“ sagði í yfirlýsingu frá lögreglunni í Lundúnum.

„Hann var handtekinn í Camden mánudaginn 23. febrúar og hefur verið færður á lögreglustöð í London til yfirheyrslu.“

„Þetta kemur í kjölfar þess að heimildir til húsleitar voru veittar fyrir tvenn heimilisföng á Wiltshire- og Camden-svæðunum.“

Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprins, var handtekinn í síðustu viku, sömuleiðis grunaður um misferli í opinberu starfi vegna ásakana um að hafa sent Epstein trúnaðarupplýsingar frá stjórnvöldum.

Stórt nafn innan Verkamannaflokksins

Peter Mandelson hóf störf fyrir Verkamannaflokkinn á níunda áratugnum og hafði verið áberandi innan flokksins í áratugi. Hann gegndi lykilhlutverki í yfirburðasigri Tony Blair í kosningunum árið 1997, að sögn BBC.

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, skipaði hann sendiherra í Washington í desember 2024. Á þeim tíma lá fyrir að hann hefði verið vinur dæmda kynferðisafbrotamannsins Jeffreys Epstein.

Mandelson var vikið úr embætti sendiherra í september síðast liðnum eftir að forsætisráðuneytið sagði að nýjar upplýsingar hefðu komið fram sem sýndu hversu náið samband þeirra var.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Bretland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið