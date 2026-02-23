Peter Mandelson, fyrrverandi þingmaður og sendiherra Breta gagnvart Bandaríkjunum, var handtekinn í dag vegna gruns um brot í opinberu starfi. Hann missti sendiherrastöðuna í september eftir að nánara ljósi var varpað á vinskap hans við bandaríska kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein.
Breska lögreglan hóf rannsókn á hinum 72 ára Mandelson þann 3. febrúar eftir að ríkisstjórn Keirs Starmer afhenti gögn um samskipti sendiherrans fyrrverandi við Epstein. Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá.
Þetta gerðist í kjölfar þess að bandaríska dómsmálaráðuneytið birti tölvupósta sem bentu til þess að Mandelson hefði áframsent upplýsingar til Epsteins þegar hann var viðskiptaráðherra í ríkisstjórn Gordons Brown, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands.
Hann er sakaður um að hafa lekið upplýsingum frá stjórnvöldum til Epsteins sem gætu haft áhrif á viðskiptamarkaði. Lögreglan í Lundúnum hefur ekki veitt frekari upplýsingar um það hvers vegna Mandelson er handtekinn.
Mandelson sagði af sér þingmennsku í lávarðadeild breska þingsins 3. febrúar, sama dag og lögregla hóf rannsókn sína.
Peter Mandelson sást leiddur burt frá heimili sínu í Camden í norðurhluta Lundúna síðdegis í dag af óeinkennisklæddum lögreglumönnum. Var hann svo settur í aftursæti ómerktrar bifreiðar.
„Lögreglumenn hafa handtekið 72 ára gamlan mann, grunaðan um misferli í opinberu starfi,“ sagði í yfirlýsingu frá lögreglunni í Lundúnum.
„Hann var handtekinn í Camden mánudaginn 23. febrúar og hefur verið færður á lögreglustöð í London til yfirheyrslu.“
„Þetta kemur í kjölfar þess að heimildir til húsleitar voru veittar fyrir tvenn heimilisföng á Wiltshire- og Camden-svæðunum.“
Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprins, var handtekinn í síðustu viku, sömuleiðis grunaður um misferli í opinberu starfi vegna ásakana um að hafa sent Epstein trúnaðarupplýsingar frá stjórnvöldum.
Peter Mandelson hóf störf fyrir Verkamannaflokkinn á níunda áratugnum og hafði verið áberandi innan flokksins í áratugi. Hann gegndi lykilhlutverki í yfirburðasigri Tony Blair í kosningunum árið 1997, að sögn BBC.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, skipaði hann sendiherra í Washington í desember 2024. Á þeim tíma lá fyrir að hann hefði verið vinur dæmda kynferðisafbrotamannsins Jeffreys Epstein.
Mandelson var vikið úr embætti sendiherra í september síðast liðnum eftir að forsætisráðuneytið sagði að nýjar upplýsingar hefðu komið fram sem sýndu hversu náið samband þeirra var.
Fréttin hefur verið uppfærð.