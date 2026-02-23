Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. febrúar 2026 11:10 Sanna Magdalena leiðir lista Vinstrisins í borgarstjórnarkosningunum. Svandís Svavarsdóttir er formaður VG en lætur af embætti í næsta mánuði. Vísir/Anton Brink Sameiginlegt framboð Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og Vors til vinstri í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum heitir Vinstrið. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vori til vinstri. „Leiðarljós Vinstrisins er einfalt. Reykjavík á að vera borg fyrir okkur öll. Markmið okkar er að byggja samfélag þar sem gott er að búa á öllum aldri, óháð stöðu, kyni, efnahag eða uppruna. Við trúum því að með félagslegum lausnum sem nýtast heildinni megi tryggja öllum íbúum mannsæmandi húsnæði og jafnt aðgengi að þjónustu og innviðum,“ segir í tilkynningunni. „Með því að sameinast undir þessu skýra nafni eru send afgerandi skilaboð um samstöðu. Nafnið dregur fram kjarna samstarfsins, að búa til einn öflugan vettvang fyrir félagshyggjufólk í höfuðborginni og veita skýrt andsvar við hægri sveiflunni í samfélaginu.“ Sanna Magdalena Mörtudóttir, frá Vori til vinstri, mun leiða sameiginlegan lista framboðsins. Forvali Vinstri grænna í Reykjavík lauk í gær með og mun Líf Magneudóttir skipa efsta sæti Vinstri grænna á hinum sameiginlega lista. Þeir Stefán Pálsson og Finnur Ricart Andrason hlutu annað og þriðja sætið, sem samsvara því þriðja og sjötta á sameiginlegum lista. Fulltrúar Vors til vinstri skipa fyrsta, fjórða og fimmta sæti listans en Vintri græn eiga fólk í öðru, þriðja og sjötta sæti. Stefán Pálsson sagðist í færslu á Facebook í gær vera aðeins meyr eftir kröftugt forval VG með metþátttöku. „Líf hélt sæti sínu sem oddviti okkar, sem mér finnst mikilvægt. Finnur Ricard er þó spútnik forvalsins. Hann er örugglega aumur í kvöld en í raun má hann vera stoltur af því, hálfþrítugur maðurinn, að hafa farið nærri því að sigra fólk sem er töfalt eldra og hefur verið í flokknum frá því að völvan var ung og sæt.“ Miðað við fylgi vinstri flokkanna í nýjustu könnunum næði flokkurinn aðeins inn einum borgarfulltrúa. „Vor til vinstri vinnur nú að endanlegri uppstillingu sinna fulltrúa og mun sameiginlegur listi Vinstrisins í heild sinni, ásamt ítarlegri málefnaskrá, líta dagsins ljós á næstunni!“ Vinstri græn Vor til vinstri Vinstrið Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Erlent Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Innlent Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Erlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Sjá meira