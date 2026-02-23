Innlent

Fram­boðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Sanna Magdalena leiðir lista Vinstrisins í borgarstjórnarkosningunum. Svandís Svavarsdóttir er formaður VG en lætur af embætti í næsta mánuði.
Sameiginlegt framboð Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og Vors til vinstri í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum heitir Vinstrið. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vori til vinstri.

„Leiðarljós Vinstrisins er einfalt. Reykjavík á að vera borg fyrir okkur öll. Markmið okkar er að byggja samfélag þar sem gott er að búa á öllum aldri, óháð stöðu, kyni, efnahag eða uppruna. Við trúum því að með félagslegum lausnum sem nýtast heildinni megi tryggja öllum íbúum mannsæmandi húsnæði og jafnt aðgengi að þjónustu og innviðum,“ segir í tilkynningunni.

„Með því að sameinast undir þessu skýra nafni eru send afgerandi skilaboð um samstöðu. Nafnið dregur fram kjarna samstarfsins, að búa til einn öflugan vettvang fyrir félagshyggjufólk í höfuðborginni og veita skýrt andsvar við hægri sveiflunni í samfélaginu.“

Sanna Magdalena Mörtudóttir, frá Vori til vinstri, mun leiða sameiginlegan lista framboðsins. Forvali Vinstri grænna í Reykjavík lauk í gær með og mun Líf Magneudóttir skipa efsta sæti Vinstri grænna á hinum sameiginlega lista. Þeir Stefán Pálsson og Finnur Ricart Andrason hlutu annað og þriðja sætið, sem samsvara því þriðja og sjötta á sameiginlegum lista.

Fulltrúar Vors til vinstri skipa fyrsta, fjórða og fimmta sæti listans en Vintri græn eiga fólk í öðru, þriðja og sjötta sæti. Stefán Pálsson sagðist í færslu á Facebook í gær vera aðeins meyr eftir kröftugt forval VG með metþátttöku.

„Líf hélt sæti sínu sem oddviti okkar, sem mér finnst mikilvægt. Finnur Ricard er þó spútnik forvalsins. Hann er örugglega aumur í kvöld en í raun má hann vera stoltur af því, hálfþrítugur maðurinn, að hafa farið nærri því að sigra fólk sem er töfalt eldra og hefur verið í flokknum frá því að völvan var ung og sæt.“

Miðað við fylgi vinstri flokkanna í nýjustu könnunum næði flokkurinn aðeins inn einum borgarfulltrúa.

„Vor til vinstri vinnur nú að endanlegri uppstillingu sinna fulltrúa og mun sameiginlegur listi Vinstrisins í heild sinni, ásamt ítarlegri málefnaskrá, líta dagsins ljós á næstunni!“

