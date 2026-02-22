Erlent

Ó­fremdar­á­stand eftir and­lát voldugasta fíknaefnabaróns heims

Jón Þór Stefánsson skrifar
Þessi mynd er tekin í Michoacán-héraðinu í kjölfar andláts El Mencho. AP

Glæpaforinginn Rubén Nemesio Oseguera, sem var betur þekktur sem El Mencho, lést fyrr í dag eftir að hafa verið skotinn í bardaga við Mexíkóska herinn.

Nú, í kjölfar drápsins, ríkir ófremdarástand víða í Mexíkó, líkt og sjá má meðal annars á myndbandinu hér fyrir neðan, sem sýnir eld- og reykhaf við verslun Costco.

Samkvæmt El País var El Mencho bæði eftirlýstasti og hættulegasti fíkniefnabarón í heimi. Áður hafði yfirmaður fíkniefnalögreglu Bandaríkjanna lýst honum sem valdamesta manninum í fíkniefnaheiminum.

Vísir fjallaði ítarlega um El Mencho í haust. Þá umfjöllun má finna hér.

El Mencho var skotinn eftir að átök brutust út í Jalisco-héraði Mexíkó milli skósveina glæpaforingjans og hersins, sem var þar í leynilegri aðgerð.

Auk Oseguera létust fjórir meðlimir í gengi hans, Jalisco New Generation Cartel eða CJNG, í átökunum. Tveir aðrir meðlimir gengisins eru alvarlega slasaðir, og þá særðust þrír hermenn.

Meðlimir Jalisco New Generation Cartel hafa kveikt í bílum og stöðvað umferð.AP

Samkvæmt BBC var El Mencho lögreglumaður á árum áður. Hann sneri sér hins vegar að glæpum og stóð í gríðarlum flutningum á kókaíni, metamfetamíni og fentanýli til Bandaríkjanna.

Bandarísk stjórnvöld höfðu boðið fimmtán milljónir Bandaríkjadala í skiptum fyrir upplýsingar sem myndu leiða til handtöku El Mencho. Bandaríkin munu hafa gefið Mexíkóskum yfirvöldum upplýsingar áður en ráðist var í umrædda heraðgerð.

CJNG-gengið hefur brugðist illa við aðgerð hersins og dauða foringja síns. Í minnst átta mismunandi ríkjum Mexíkó hafa meðlimir hópsins kveikt í bílum og stöðvað umferð bíla. Sums staðar hefur fólk verið beðið um að halda sig alfarið inanndyra.

Mexíkó Erlend sakamál

