Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Jón Þór Stefánsson skrifar 22. febrúar 2026 22:32 Þessi mynd er tekin í Michoacán-héraðinu í kjölfar andláts El Mencho. AP Glæpaforinginn Rubén Nemesio Oseguera, sem var betur þekktur sem El Mencho, lést fyrr í dag eftir að hafa verið skotinn í bardaga við Mexíkóska herinn. Nú, í kjölfar drápsins, ríkir ófremdarástand víða í Mexíkó, líkt og sjá má meðal annars á myndbandinu hér fyrir neðan, sem sýnir eld- og reykhaf við verslun Costco. Así el Costco de Puerto Vallarta, Jalisco. No salgan de sus casas u hoteles. pic.twitter.com/OaAh6SWCcq— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026 Samkvæmt El País var El Mencho bæði eftirlýstasti og hættulegasti fíkniefnabarón í heimi. Áður hafði yfirmaður fíkniefnalögreglu Bandaríkjanna lýst honum sem valdamesta manninum í fíkniefnaheiminum. Vísir fjallaði ítarlega um El Mencho í haust. Þá umfjöllun má finna hér. El Mencho var skotinn eftir að átök brutust út í Jalisco-héraði Mexíkó milli skósveina glæpaforingjans og hersins, sem var þar í leynilegri aðgerð. Auk Oseguera létust fjórir meðlimir í gengi hans, Jalisco New Generation Cartel eða CJNG, í átökunum. Tveir aðrir meðlimir gengisins eru alvarlega slasaðir, og þá særðust þrír hermenn. Meðlimir Jalisco New Generation Cartel hafa kveikt í bílum og stöðvað umferð.AP Samkvæmt BBC var El Mencho lögreglumaður á árum áður. Hann sneri sér hins vegar að glæpum og stóð í gríðarlum flutningum á kókaíni, metamfetamíni og fentanýli til Bandaríkjanna. Bandarísk stjórnvöld höfðu boðið fimmtán milljónir Bandaríkjadala í skiptum fyrir upplýsingar sem myndu leiða til handtöku El Mencho. Bandaríkin munu hafa gefið Mexíkóskum yfirvöldum upplýsingar áður en ráðist var í umrædda heraðgerð. CJNG-gengið hefur brugðist illa við aðgerð hersins og dauða foringja síns. Í minnst átta mismunandi ríkjum Mexíkó hafa meðlimir hópsins kveikt í bílum og stöðvað umferð bíla. Sums staðar hefur fólk verið beðið um að halda sig alfarið inanndyra. Mexíkó Erlend sakamál Mest lesið Sinueldur við Elliðavatn Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Innlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Innlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Innlent „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Innlent Fleiri fréttir Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Sjá meira