Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir

Steve Witkoff, sérlegur sendifulltrúi Donald Trump Bandaríkjaforseta, segir forsetann ekkert botna í því hvers vegna Íranir hafa ekki gefið eftir í samningaviðræðum við Bandaríkjamenn, þrátt fyrir þann hernaðarmátt sem Bandaríkin hafa byggt upp á svæðinu á síðastliðnum vikum.
„Ég vil ekki nota orðið „frústreraður“... því Trump veit að það eru margir aðrir möguleikar í stöðunni en hann er forvitinn um það hvers vegna þeir hafa ekki... ég vil ekki nota orðin „gefið eftir“ en af hverju þeir hafa ekki gefið eftir,“ sagði Witkoff í samtali við Fox News.
Witkoff sagði forsetann ekkert skilja í því að Íranir skyldu ekki ganga að samningaborðinu, lýsa því yfir að þeir væru ekki að sækjast eftir því að smíða kjarnorkuvopn og greina frá því hvað þær væru reiðubúnir til að gera til að mæta kröfum Bandaríkjamanna.
„Það virðist erfitt að fá þá á þann stað,“ sagði Witkoff.
Það er erfitt að túlka ummæli erindrekans á annan hátt en að Bandaríkjaforseti hafi talið að Íranir myndu lúffa undir hernaðarlegum þrýstingi. Hann hefur heitið mótmælendum í Íran aðstoð, fyrir all löngu síðan, en það er næsta víst að hernaðaríhlutun muni hleypa öllu í bál og brand, bæði í Mið-Austurlöndum og heima fyrir. Margir fylgismenn Trump kusu hann meðal annars vegna þess að hann hét því að láta af hernaðaríhlutunum Bandaríkjanna erlendis.