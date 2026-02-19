Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina

Flugher Bandaríkjanna hefur opinberað hvernig nýjar forsetaflugvélar ríkisins eiga að líta út. Þær verða bláar, rauðar og hvítar, með dass af gulli, eins og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lagði til á sínu fyrra kjörtímabili.
Boeing vinnur að því að breyta tveimr 747-800 þotum sem forstaflugvélar og munu þær þá kallast VC-25B. Þar að auki verður gerð ein til viðbótar af gerðinni 747-8i, samkvæmt AP-fréttaveitunni.
The Warzone segir að nokkrar af þotum flughersins sem notaðar eru til að flytja háttsetta herforingja og embættismenn séu þegar komnar í nýja haminn.
Flugvélarnar verða dökkbláar að neðan en hvítar að ofan. Um þær miðjar verða svo rendur, ein gulllituð og tvær rauðar með hvítu á milli. Þá verður fáni Bandaríkjanna á stéli flugvélanna.
Þessa liti tilkynnti Trump á sínu fyrra kjörtímabili en þá vakti athygli að litirnir voru mjög svo líkir litum einkaflugvélar hans sjálfs, sem gjarnan er kölluð „Trump Force One“. Í rauninni eru þetta sömu litirnir en þeim hefur verið snúið við. Trump Force One var einnig með blaktandi bandarískan fána á stélinu.
Gömlu flugvélarnar eru ljósbláar að neðan og hvítar að ofan og stóð til að hafa nýju flugvélarnar í sömu litum
Rannsókn leiddi í ljós að litabreytingin myndi auka kostnað og tefja afhendingu forsetaflugvélanna. Joe Biden felldi litabreytinguna úr gildi í mars 2023. Í síðasta mánuði ítrekaði Trump svo að hann ætlaði að láta breyta litum flugvélarinnar.
„Við viljum öflugan bláan. Ekki barnabláan,“ sagði Trump.
Frá því hann tók aftur við embætti forseta Bandaríkjanna hefur Trump lagt mikið kapp á að setja stílbragð sitt á ýmislegt sem tengist Hvíta húsinu og embættinu. Stór hluti Hvíta hússins hefur til að mynda verið rifinn og stendur til að reisa stærðarinnar veislusal á lóðinni.
Hvíta húsið hefur þar að auki verið skreytt með gulli á víð og dreif.
Þar að auki hefur Trump sett nafn sitt á fjölmörg hús og annað í eigu bandaríska ríkisins. „John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ heitir til að mynda núna „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“.
Friðarstofnun Bandaríkjanna, sem Trump lét loka snemma í seinni forsetatíð sinni, kallast nú „Donald J. Trump United States Institute of Peace“. Ný og umdeild tegund nýrra herskipa mun kallast „Trump-class U.S.S. Defiant“ og þá eiga nýjust herþotur Bandaríkjanna að kallast F-47 en hann er 45. og 47. forseti Bandaríkjanna.
Auðugir menn sem vilja flytja til Bandaríkjanna geta keypt sér „Trump gullkortið“ fyrir milljón dala. Þar að auki ætlar Trump að stofna sparnaðarreikninga fyrir börn í Bandaríkjunum en þeir reikningar munu kallast „Trump Accounts“.
Þá kallast ný opinber síða þar sem fólk á að geta keypt ódýrari lyf að kallast „TrumpRx“.