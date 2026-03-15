Hættustig hefur verið sett á Flateyrarveg og veginn um Súðavíkurhlíð vegna snjóflóðahættu og óvissustig er víða í gildi. Hættustig er einnig í gildi vegna snjóflóðahættu á Ísafirði og nokkur fjöldi snjóflóða hefur fallið á norðanverðum Vestfjörðum og Tröllaskaga í morgun.
Ólíver Hilmarsson ofanflóðasérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir atvinnuhúsnæði hafa verið rýmt í Súðavíkurhlíð og að rýming sé enn í gildi á Steinaflötum í Siglufirði. Þó sé búið að opna um Siglufjarðarveg og Ólafsfjarðarveg og moka í gegnum flóðið sem féll á þann fyrrnefnda.
Hann segir að ekki sé mælt með því að dvelja í húsum í dreifbýli í Ólafsfirði og Siglufirði en að hættustig sé ekki í gildi í þéttbýli. Flóð féll yfir Kleifaveg í Ólafsfirði í morgun og út í sjó.
„Það er leiðindaveður og mikill snjór til fjalla og það mun halda áfram. Það þarf bara að fylgjast vel með,“ segir Ólíver.