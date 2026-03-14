Enski boltinn

Til­búinn að bjarga Tottenham: „Kranjcar, Crouchy og Defoe koma allir aftur“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Harry Redknapp er enn í miklum metum hjá stuðningsmönnum Tottenham. getty/Bradley Collyer

Harry Redknapp hefur enn sterkar taugar til Tottenham og er tilbúinn að koma liðinu til aðstoðar í þeirri afar erfiðu stöðu sem það er í.

Tottenham hefur tapað sex leikjum í röð í öllum keppnum og er aðeins einu stigi frá fallsæti í ensku úrvalsdeildinni. Thomas Frank var rekinn sem knattspyrnustjóri Spurs fyrir um mánuði og við tók Igor Tudor. 

Hagur Tottenham hefur ekkert vænkast eftir að Króatinn tók við, liðið hefur tapað öllum fjórum leikjunum undir hans stjórn og ekki er gert ráð fyrir að hann verði mikið lengur í starfi.

Redknapp stýrði Tottenham á árunum 2008-12 og á Cheltenham Cup-veðreiðunum í gær var hann spurður hvort hann gæti snúið aftur til liðsins og bjargað því frá falli.

„Þetta er stór áskorun. Þarf ég þessa pressu á þessum stað í lífinu? Af hverju ekki? Ég er klár. Ég er ekki of gamall og í góðu formi. Ef þeir spyrja mig tel ég að ég geti gert góða hluti,“ sagði Redknapp sem er 79 ára.

„Kranjcar, Crouchy og Defoe koma allir aftur. Það verður framlínan á laugardaginn,“ bætti Redknapp við í léttum dúr. Þeir Niko Kranjcar, Peter Crouch og Jermain Defoe voru meðal þörfustu þjóna Redknapps, bæði hjá Tottenham og Portsmouth.

Undir stjórn Redknapps komst Spurs í úrslit deildabikarsins 2009 og átta liða úrslit Meistaradeildar Evrópu 2011.

Tottenham sækir Englandsmeistara Liverpool heim klukkan 16:30 á morgun. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport. Að leik loknum verður 30. umferð ensku úrvalsdeildarinnar gerð upp í Sunnudagsmessunni.

Enski boltinn Tottenham Hotspur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið