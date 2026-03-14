Tómas Bent þurfti að yfirgefa völlinn eftir þungt höfuðhögg Aron Guðmundsson skrifar 14. mars 2026 22:06 Höfuð Tómasar skall saman við höfuð leikmanns Kilmarnock. Íslendingurinn þurfti að yfirgefa völlinn í kjölfarið Vísir/Getty Tómas Bent Magnússon þurfti að fara af velli í leik Hearts gegn Kilmarnock í skosku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld eftir að hafa hlotið þungt höfuðhögg. Heart tapaði leiknum og varð af mikilvægum stigum í toppbaráttu deildarinnar. Tómast Bent var sem fyrr í byrjunarliði Heart sem er á toppi skosku úrvalsdeildarinnar og mætti í kvöld Kilmarnock sem er að berjast við botn deildarinnar. Gamanið var hins vegar styttra hjá Tómasi Bent í kvöld heldur en vonir stóðu til. Eftir rúmlega hálftíma leik lenti hann í harkalegu samstuði við leikmann Kilmarnock þar sem að höfuð þeirra skullu saman. Tómas þurfti á aðhlynningu að halda eftir samstuðið og gat ekki haldið leik áfram. Honum var því skipt af velli og óljóst á þessari stundu hvort höggið muni halda honum eitthvað frá leik. Hins vegar góðar fréttir að Íslendingurinn gat gengið af velli en þurfti ekki að yfirgefa hann á sjúkrabörum. Kilmarnock skoraði eina mark leiksins á 15.mínútu og tryggði sér þar með kærkominn sigur í botnbaráttu skosku deildarinnar. Hearts varð hins vegar af mjög svo mikilvægum stigum í toppbaráttunni. Úrslitin gera það að verkum að Hearts vermir enn toppsæti skosku deildarinnar en er nú með aðeins tveimur stigum meira en Celtic sem er í öðru sæti. Rangers er svo skammt undan og getur með sigri í leik sínum á morgun minnkað bilið í Hearts niður í þrjú stig.