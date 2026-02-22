Erlent

Maður skotinn til bana í Mar-a-Lago

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bandaríkjaforseti á setrið Mar-a-lago í Flórída-fylki.
Bandaríkjaforseti á setrið Mar-a-lago í Flórída-fylki. AP

Karlmaður á þrítugsaldri hefur var skotinn til bana í Mar-a-Lago, sveitaklúbbi og heimili í eigu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, af fulltrúum lögreglu og leyniþjónustunnar. Hann var vopnaður og hafði smyglað sér inn fyrir hliðið umhverfis bygginguna.

Atvikið átti sér stað klukkan hálf sjö í morgun á íslenskum tíma samkvæmt BBC sem greinir frá.

Fulltrúar leyniþjónustu Bandaríkjanna segjast hafa séð til mannsins við norðurhlið hússins, fyrir innan hliðið við byggingana, með það sem leit út fyrir að vera byssa og dós með eldsneyti í. 

Ric Bradshaw, lögreglumaður í Palm Beach staðfestir þessa frásögn á blaðamannafundi.

Hann lýsir því hvernig fulltrúar lögreglunnar og meðlimir leyniþjónustunnar hafi farið til að ræða við manninn og skipað honum að leggja frá sér báða hlutina. Maðurinn lagði frá sér dósina með eldsneytinu en hélt byssunni líkt og hann væri að fara skjóta henni. Vegna þessa skutu fulltrúar lögreglunnar og leyniþjónstunnar manninn. Ekki liggur fyrir hversu mörgum skotum var skotið.

Hann var úrskurðaður látinn á vettvangi. Nafn mannsins verður ekki gefið upp sem stendur. Samkvæmt umfjöllun Sky News var sá látni frá Norður-Karólínu-fylki og hafði verið tilkynntur til lögreglu sem týndur. 

Anthony Guglielmi, fulltrúi leyniþjónustunnar, sagði að grunur var um að hann hefði yfirgefið fylkið og keypt byssu á leiðinni til Flórída. Kassinn utan um byssuna fannst í ökutæki mannsins. Hann hafði keyrt í gegnum hliðið inn í Mar-a-Lago á sama tíma og öðru ökutæki var keyrt út.

Alríkislögreglan fer með ransókn málsins og óskar eftir því að íbúar í nágrenni hússins skoði myndefni úr öryggismyndavélum.

Trump ver gjarnan helgunum sínum þar og spilar golf. Hann og Melania Trump forsetafrú voru hins vegar í Hvíta húsinu í nótt. Klúbburinn er í Flórída-fylki í Bandaríkjunum.

Þann 13. júlí 2024 reyndi Thomas Matthew Crooks að skjóta Trump til bana en hæfði hann í hægra eyrað. Þann 15. september 2024 var Ryan Weseley Routh handtekinn grunaður um banatilræði gegn Donald Trump á golfvelli hans í Flórída. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Bandaríkin Donald Trump Skotárásir í Bandaríkjunum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið