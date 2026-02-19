Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ Kjartan Kjartansson skrifar 19. febrúar 2026 09:25 Emmanuel Macron Frakklandsforsseti er einn þeirra þjóðarleitðoga sem vill setja takmarkanir á aðgang barna og ungmenna að samfélagsmiðlum. Vísir/EPA Emmanuel Macron, forseti Frakklands, gefur lítið fyrir fullyrðingar forsvarsmanna samfélagsmiðla og tæknifyrirtækja um þeir berjist fyrir tjáningarfrelsi. Hann varar við áhrifum ógagnsæs algríms samfélagsmiðla á lýðræðið. Stjórnvöld í fjölda vestrænna ríkja reynir nú að draga úr neikvæðum áhrifum samfélagsmiðla á ýmsan hátt. Ástralir settu aldurstakmarkanir á miðlana og fjölmargar þjóðir íhuga að feta í fótspor þeirra. Þá rannsaka nú yfirvöld víða um heim kynferðislegar myndir af börnum og konum sem gervigreindarspjallmenni samfélagsmiðils X dreifði í vetur. Forsvarsmenn margra samfélagsmiðlafyrirtækja hafa barist gegn þessari viðleitni ríkisstjórnar til þess að koma böndum á þá. Hafa þeir meðal annars sakað yfirvöld um ritskoðunartilburði og lýst sjálfum sér sem málsvörum tjáningarfrelsisins. Þetta segir Macron „hreinan þvætting“, að því er dagblaðið Politico hefur eftir honum. „Sumir þeirra halda því fram að þeir styðji tjáningarfrelsi. Við styðjum frjálst algrím, algerlega gagnsætt. Tjáningarfrelsi er hreinn þvættingur ef enginn veit hvernig þér er stýrt í gegnum þetta,“ sagði Macron á viðburði á Indlandi í gær. Franski forsetinn er einn þeirra sem kallað hefur eftir því að aðgangur barna og ungmennna að samfélagsmiðlum verði takmarkaður. Hann varaði við því að slagsíða væri á algrími allra samfélagsmiðla. Algrím stýra því hvaða efni er haldið að notendum. „Og það hefur svo mikil áhrif, þegar rætt er um samfélagsmiðla, að það að hafa enga hugmynd um hvernig algrímið er gert, hvernig það er prófað og hvert það beinir þér, lýðræðislega slagsíðan af þessu gæti verið gríðarleg,“ sagði Macron. Frakkland Samfélagsmiðlar Gervigreind Tækni Tjáningarfrelsi Mest lesið „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Innlent Ráðist á ungan dreng með piparúða Innlent Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Innlent Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet Innlent Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ Erlent Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Innlent Fleiri fréttir Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum Sjá meira