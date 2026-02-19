Erlent

Tjáningar­frelsis­tal tæknirisa „hreinn þvættingur“

Kjartan Kjartansson skrifar
Emmanuel Macron Frakklandsforsseti er einn þeirra þjóðarleitðoga sem vill setja takmarkanir á aðgang barna og ungmenna að samfélagsmiðlum.
Emmanuel Macron Frakklandsforsseti er einn þeirra þjóðarleitðoga sem vill setja takmarkanir á aðgang barna og ungmenna að samfélagsmiðlum. Vísir/EPA

Emmanuel Macron, forseti Frakklands, gefur lítið fyrir fullyrðingar forsvarsmanna samfélagsmiðla og tæknifyrirtækja um þeir berjist fyrir tjáningarfrelsi. Hann varar við áhrifum ógagnsæs algríms samfélagsmiðla á lýðræðið.

Stjórnvöld í fjölda vestrænna ríkja reynir nú að draga úr neikvæðum áhrifum samfélagsmiðla á ýmsan hátt. Ástralir settu aldurstakmarkanir á miðlana og fjölmargar þjóðir íhuga að feta í fótspor þeirra. Þá rannsaka nú yfirvöld víða um heim kynferðislegar myndir af börnum og konum sem gervigreindarspjallmenni samfélagsmiðils X dreifði í vetur.

Forsvarsmenn margra samfélagsmiðlafyrirtækja hafa barist gegn þessari viðleitni ríkisstjórnar til þess að koma böndum á þá. Hafa þeir meðal annars sakað yfirvöld um ritskoðunartilburði og lýst sjálfum sér sem málsvörum tjáningarfrelsisins.

Þetta segir Macron „hreinan þvætting“, að því er dagblaðið Politico hefur eftir honum.

„Sumir þeirra halda því fram að þeir styðji tjáningarfrelsi. Við styðjum frjálst algrím, algerlega gagnsætt. Tjáningarfrelsi er hreinn þvættingur ef enginn veit hvernig þér er stýrt í gegnum þetta,“ sagði Macron á viðburði á Indlandi í gær.

Franski forsetinn er einn þeirra sem kallað hefur eftir því að aðgangur barna og ungmennna að samfélagsmiðlum verði takmarkaður. Hann varaði við því að slagsíða væri á algrími allra samfélagsmiðla. Algrím stýra því hvaða efni er haldið að notendum.

„Og það hefur svo mikil áhrif, þegar rætt er um samfélagsmiðla, að það að hafa enga hugmynd um hvernig algrímið er gert, hvernig það er prófað og hvert það beinir þér, lýðræðislega slagsíðan af þessu gæti verið gríðarleg,“ sagði Macron.

Frakkland Samfélagsmiðlar Gervigreind Tækni Tjáningarfrelsi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið