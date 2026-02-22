Innlent

Býst við að samningar náist fljót­lega og aug­lýsir eftir starfs­fólki

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Kristján Jón Jónatansson framkvæmdastjóri Klíníkurinnar býst við að samstarfssamningur náist á næstu dögum við heilbrigðisyfirvöld um móttöku sjúklinga sem bíða eftir hjúkrunarrými á Landspítalanum.
Kristján Jón Jónatansson framkvæmdastjóri Klíníkurinnar býst við að samstarfssamningur náist á næstu dögum við heilbrigðisyfirvöld um móttöku sjúklinga sem bíða eftir hjúkrunarrými á Landspítalanum. Vísir/Bjarni

Stjórnendur læknamiðstöðvarinnar Klíníkurinnar búast við að samstarfssamningur um móttöku sjúklinga frá Landspítalanum náist við heilbrigðisyfirvöld á næstu dögum. Framkvæmdastjóri segir að þegar hafi verið auglýst eftir heilbrigðisstarfsfólki. Hann finni fyrir miklum áhuga á verkefninu.

Neyðarástand hefur ríkt á Landspítalanum vegna svokallaðs fráflæðisvanda í næstum eitt og hálft ár. Síðustu vikur hafa sjúklingar sem liggja inn á spítalanum og bíða eftir hjúkrunarrými verið allt að 120 talsins.

Fréttastofa greindi frá því í vikunni að heilbrigðisráðuneytið, Landspítali og einkarekna læknamiðstöðin Klíníkin ættu í viðræðum um hvort sú síðastnefnda geti tekið við sjúklingum frá Landspítala vegna neyðarástands sem þar ríkir.

 Samningar á næsta leiti

Samkvæmt upplýsingum frá Kristjáni Jóni Jónatanssyni framkvæmdastjóra Klíníkurinnar miðar viðræðum við forsvarsmenn heibrigðisráðuneytis og Landspítala vel. 

„Klíníkin hefur nokkra möguleika til að létta undir núverandi ástandi, hvort sem um er að ræða að útvega legurými til lengri tíma eða að styðja við skurðstofustarfsemi Landspítala og þar með draga úr legurýmisþörf spítalans og stytta jafnframt biðtíma. Líklegasta leiðin er sambland þessara úrræða,“ segir Kristján í svari til fréttastofu.

Hann býst við að viðræðum ljúki á næstunni.

„Framhaldsviðræður eru fyrirhugaðar strax eftir helgi og að svo stöddu bendir ekkert til annars en að unnt verði að ljúka viðræðum á næstu dögum,“ segir Kristján. 

Klíníkin sé þegar byrjuð að reyna að útvega starfsfólk. 

„Ljóst er að þörf verður á auknu heilbrigðisstarfsfólki til að sinna verkefninu og hefur þegar verið hafist handa við að auglýsa eftir því. Við finnum fyrir miklum áhuga, hluti starfsfólks er þegar tiltækur á meðan aðrir þurfa lengri fyrirvara áður en þeir geta hafið störf,“ segir í svari Kristjáns.

Landspítalinn Heilbrigðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið