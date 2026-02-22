Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 12:38 Baldvin Björgvinsson, formaður Félags kennara í rafiðngreinum, myndi vilja sjá tvöfalt fleiri útskrifast úr rafvirkjun á ári hverju. Vísir/Lýður Valberg Árum saman hefur verið mikill skortur á rafvirkjum á Íslandi og enn frekari skortur er yfirvofandi ef ekkert verður að gert. Þetta segir formaður Félags kennara í rafiðngreinum. Helst þyrfti að útskrifa tvöfalt fleiri á ári en nú er gert, þörfin fari vaxandi með aukinni tækniþróun og sjálfvirknivæðingu á meðan fjármagn skorti til að efla iðnmenntun og fjölga í greininni. Það er misjafnt milli ára hve margir nýir rafvirkjar útskrifast á Íslandi, en tæplega hundrað á ári er algeng tala að sögn Baldvins Björgvinssonar, formanns Félags kennara í rafiðngreinum. „Það þyrfti að vera tvöfalt,“ segir Baldvin. „Staðan er bara einfaldlega þannig að við náum ekki að búa til nóg af rafvirkjum. Það er bara alveg skýrt og það er búið að vera þannig árum saman.“ Sjálfvirknivæðing, gagnaver og viðhald meðal verkefna Það séu engar vísbendingar um að verkefnum sé að fækka, heldur þvert á móti, einkum í ljósi aukinnar tækni- og sjálfvirknivæðingar. „Þessi sjálfvirkni sem fólk sér að er að verða til, fólk sér það kannski skýrast þegar það er að afgreiða sig sjálft í búðinni og það er sjálfvirkni á mörgum öðrum stöðum, og það eru rafmagnstæknimenntaðir einstaklingar sem að þurfa náttúrlega að sjá um að koma þessu upp og síðan að halda þessu við. Og núna á að fara að bæta hressilega í til dæmis gagnaver nálægt Akureyri, það vantar mannskap í það, og það eru ýmis stór verkefni um allt land þar sem vantar meira af rafvirkjum,“ segir Baldvin. Núverandi uppbygging dugi ekki til Hann segir að oft sé talað um það á tyllidögum að það þurfi að efla og styðja við verknám, en að svo virðist sem minna sé um efndir. Lengi hafi verið skortur á rafvirkjum, og þrátt fyrir fögur fyrirheit hafi fjármagn skort til að fjölga nemum í greininni. „Það vantar hreinlega bara fleiri skólastofur fyrir iðngreinar, fleiri stóla eða fleiri sæti fyrir nemendur, það vantar fleiri kennara. Það vantar einfaldlega að leggja meiri pening í verkefnið. Og þó að það sé verið að byggja einhverja aðstöðu núna, þá er það bara alls ekki nóg.“ Oft hafi ekki einu sinni tekist að fjölga í greininni til móts við þá sem hætta í faginu. „Staðan er bara ekki góð í framleiðslu á rafvirkjum,“ segir Baldvin. Rafmagn Framhaldsskólar Tækni Skóla- og menntamál Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Innlent Reykur sást á flugvallarsvæðinu Innlent Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Innlent Fleiri fréttir Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Sjá meira