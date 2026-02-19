Björgunarsveitarmenn í Kalíforníu hafa nú fundið átta lík í hlíðum fjalls við Tahoe vatn eftir að hópur skíðamanna lenti í snjóflóði á þriðjudagskvöld.
Eins er enn saknað og er hann talinn af. Sex bjöguðust úr flóðinu sem var á stærð við fótboltavöll að sögn lögreglustjórans á svæðinu. Þrátt fyrir að líkin séu fundin hefur enn ekki tekist að koma þeim niður af fjallinu sökum mikillar snjókomu.
Síðan flóðið féll hafa níutíu sentimetrar af snjó bæst við frá því sem var og hættan á frekari flóðum er talin mikil. Á meðal hinna látnu eru sjö konur og tveir menn en fólkið var í skíðaferð utan alfaraleiðar ásamt leiðsögumönnum þegar flóðið féll.