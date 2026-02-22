Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliði barst tilkynning rétt eftir klukkan tíu um kajak á hvolfi við Skildinganes. Eftir leit með dróna var aðgerðum hætt eftir að viðbragðsaðilar leituðu af sér allan grun.
Þetta staðfestir Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynningin barst í kringum hálf ellefu en rétt fyrir ellefu var allur viðbúnaður afturkallaður.
„Menn eru búnir að leita af sér allan grun,“ segir hann.
„Það er engan kajak að finna, það er búið að fara með dróna og hitamyndavél.“
Varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sagði að mögulega væri um hafís að ræða sem er ekki algengur á þessum slóðum.