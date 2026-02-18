Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. febrúar 2026 23:40 Rannsókn bendir til þess að tengiltvinnbílar eyði töluvert meira eldsneyti en haldið var. Getty Tengiltvinnbílar nota mun meira eldsneyti en framleiðendur slíkra bíla hafa viljað gangast við samkvæmt umfangsmikilli rannsókn á um milljón tengiltvinnbílum. Guardian fjallar um rannsókn Fraunhofer-stofnunarinnar sem er talin sú umfangsmesta sinnar tegundar til þessa. Hún byggir á gögnum sem bárust þráðlaust frá tengiltvinnbílum hinna og þessa framleiðenda á meðan þeir voru í akstri. Bílarnir sem rannsóknin nær til voru allir framleiddir á árunum 2021 til 2023 en gögnin sem þeir sendu frá sér gerðu rannsakendum kleift að slá nákvæmri eldsneytisnotkun þeirra fastri. Tengiltvinnbílar ganga bæði á bensín- eða díselvél og rafhlöðu sem hægt er að hlaða. Þeir gefa ökumönnum því möguleikann á að skipta á milli rafknúins og bensínknúins akstur eftir aðstæðum og eru sömuleiðis þannig auglýstir sem sparsamir á eldsneyti. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Fraunhofer-stofnunarinnar þurfa tengiltvinnbílar að meðaltali sex lítra af eldsneyti á hverja hundrað kílómetra sem er um þrefalt meira en vottað er af Evrópusambandinu. Patrick Plötz hjá Fraunhofer-stofnuninni segir í viðtali við þýska miðilinn SWR að þá grunaði að brunahreyfillinn í tengiltvinnbílum færi mun oftar í gang en áður var talið. Þýskir tengiltvinnbílar voru meðal þeirra sem höfðu hæstu meðaleldsneytisnotkunina og þeirra á meðal voru tengiltvinnbílar af gerðinni Porsche þeir eyðslusömustu. Lægsta eldsneytisnotkunin var samkvæmt niðurstöðunum hjá ódýrari tengiltvinnbílaframleiðendum, í bílum frá Kia, Toyota, Ford og Renault, sem oft notuðu innan við einn lítra á 100 km, eða allt að 85% minna eldsneyti en Porsche. Bílar Vistvænir bílar Rafmagn Bensín og olía Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Innlent „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Erlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Innlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Innlent Fleiri fréttir Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Sjá meira