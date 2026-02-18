Erlent

Tengiltvinnbílar þre­falt eyðslufrekari en fram­leið­endur segja

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Rannsókn bendir til þess að tengiltvinnbílar eyði töluvert meira eldsneyti en haldið var.
Rannsókn bendir til þess að tengiltvinnbílar eyði töluvert meira eldsneyti en haldið var. Getty

Tengiltvinnbílar nota mun meira eldsneyti en framleiðendur slíkra bíla hafa viljað gangast við samkvæmt umfangsmikilli rannsókn á um milljón tengiltvinnbílum.

Guardian fjallar um rannsókn Fraunhofer-stofnunarinnar sem er talin sú umfangsmesta sinnar tegundar til þessa. Hún byggir á gögnum sem bárust þráðlaust frá tengiltvinnbílum hinna og þessa framleiðenda á meðan þeir voru í akstri. Bílarnir sem rannsóknin nær til voru allir framleiddir á árunum 2021 til 2023 en gögnin sem þeir sendu frá sér gerðu rannsakendum kleift að slá nákvæmri eldsneytisnotkun þeirra fastri.

Tengiltvinnbílar ganga bæði á bensín- eða díselvél og rafhlöðu sem hægt er að hlaða. Þeir gefa ökumönnum því möguleikann á að skipta á milli rafknúins og bensínknúins akstur eftir aðstæðum og eru sömuleiðis þannig auglýstir sem sparsamir á eldsneyti.

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Fraunhofer-stofnunarinnar þurfa tengiltvinnbílar að meðaltali sex lítra af eldsneyti á hverja hundrað kílómetra sem er um þrefalt meira en vottað er af Evrópusambandinu.

Patrick Plötz hjá Fraunhofer-stofnuninni segir í viðtali við þýska miðilinn SWR að þá grunaði að brunahreyfillinn í tengiltvinnbílum færi mun oftar í gang en áður var talið. Þýskir tengiltvinnbílar voru meðal þeirra sem höfðu hæstu meðaleldsneytisnotkunina og þeirra á meðal voru tengiltvinnbílar af gerðinni Porsche þeir eyðslusömustu.

Lægsta eldsneytisnotkunin var samkvæmt niðurstöðunum hjá ódýrari tengiltvinnbílaframleiðendum, í bílum frá Kia, Toyota, Ford og Renault, sem oft notuðu innan við einn lítra á 100 km, eða allt að 85% minna eldsneyti en Porsche.

Bílar Vistvænir bílar Rafmagn Bensín og olía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið