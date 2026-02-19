Dómstóll í Suður-Kóreu dæmdi í morgun fyrrverandi forseta landsins, Yoon Suk Yeol, í lífstíðarfangelsi fyrir að leggja á ráðin um valdarán í landinu.
Yoon, sem er 65 ára gamall, setti öllum að óvörum herlög í Suður-Kóreu árið 2024 sem færðu honum aukin völd í hendurnar. Þing landsins var þó fljótt að skerast í leikinn og voru herlögin afnumin um sex klukkustundum síðar.
Uppþot forsetans hafði hins vegar gríðarleg áhrif á landsmenn og voru skiptar skoðanir um málið. Ríkisstjórnin varð óstarfhæf og flokkur Yoons beið svo afhroð í næstu kosningum.
Í frétt AP segir að dómari í málinu hafi sagt í morgun að Yoon og stuðningsmenn hans hefðu eyðilagt stoðir lýðræðisins í landinu en forsetinn fyrrverandi sagðist saklaus af valdaránstilraun, hann hafi aðeins viljað beina athyglinni að óhæfuverkum sem stjórnarandstaðan í landinu væri að fremja.
Dómarinn hlustaði ekki á þau rök og dæmdi Yoon í fangelsi til lífstíðar. Búist er við því að dóminum verði áfrýjað alla leið til Hæstaréttar landsins.
Yoon er þegar í fangelsi, en hann hafði áður verið dæmdur í sama máli en fyrir aðrar sakir. Nú er hins vegar ljóst að hann fær lífstíðardóm en stuðningsmenn hans hópuðust saman fyrir utan dómsalinn í Seoul í morgun honum til stuðnings.
Fleiri fyrrverandi ráðamenn voru einnig dæmdir í morgun fyrir þátt sinn í valdaránstilrauninni, þar á meðal varnarmálaráðherrann Kim Yong-hyun sem fékk þrjátíu ára dóm.
