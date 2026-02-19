Erlent

Rétta yfir fjór­tán ára gömlum leigu­morðingja

Kjartan Kjartansson skrifar
Sænska lögreglan hafði hendur í hári piltsins þegar hann reyndi að myrða annan mann, um mánuði eftir að hann myrti mann á leikvelli í Norrköping í fyrra.
Sænska lögreglan hafði hendur í hári piltsins þegar hann reyndi að myrða annan mann, um mánuði eftir að hann myrti mann á leikvelli í Norrköping í fyrra. Vísir/Getty

Saksóknari ætlar að láta rétta yfir fjórtán ára gömlum pilti í Norrköping í Svíþjóð fyrir morð, tilraun til manndráps og fleiri brot. Pilturinn er talinn hafa drepið mann á þrítugsaldri gegn greiðslu og reynt að myrða annan.

Upptaka náðist af því þegar pilturinn skaut 28 ára gamlan mann til bana á leikvelli í Ektorp-hverfi í Norrköping 20. september. Pilturinn skaut manninn í höfuðið, hálsinn og brjóstið. Lögreglan telur um að hreina aftöku hafi verið að ræða og að pilturinn hafi fengið greitt fyrir hana, að því er kemur fram í frétt sænska ríkisútvarpsins.

Pilturinn náðist síðar þegar hann reyndi að myrða annan 28 ára gamlan mann í líkamsræktarstöð í borginni í október. Jafnaldri piltsins er grunaður um aðild að morðinu í september, þar á meðal um að hafa fengið morðingjann til verksins, skipulagt morðið og haft milligöngu um greiðslu.

Þrjú önnur ungmenni á aldrinum fimmtán til átján ára eru grunuð um aðild að morðtilræðinu í líkamsræktarstöðinni. Lögreglan leitar enn þeirra sem fyrirskipuðu morðið og tilræðið.

Auk morðsins og manndrápstilraunarinnar er fjórtán ára pilturinn grunaður um vopnalagabrot, íkveikju í fíkniefnabrot.

Fer ekki á sakaskrána

Ekki er hægt að sækja börn undir fimmtán ára til saka í Svíþjóð. Hins vegar þurfa saksóknarar að rétta yfir þeim ef þau fremja alvarleg afbrot sem meira en fimm ára fangelsi liggur við. 

Börn geta verið dæmt til greiðslu miskabóta en sakfelling fer ekki á sakaskrá þeirra. Mál ef þessu tagi eru sögð grundvöllur fyrir barnaverndaryfirvöld til þess að grípa inn í.

Glæpagengi hafa lengi verið til ófriðs í Svíþjóð. Þau beita meðal annars fyrir sig ungmennum til þess að fremja fyrir sig ýmis konar afbrot, þar á meðal morð. Glæpamennirnir eru sagðir komast í samband við börn og unglinga á netinu og greiða þeim fyrir viðvikin.

Svíþjóð Erlend sakamál

