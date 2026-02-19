Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Kjartan Kjartansson skrifar 19. febrúar 2026 10:03 Sænska lögreglan hafði hendur í hári piltsins þegar hann reyndi að myrða annan mann, um mánuði eftir að hann myrti mann á leikvelli í Norrköping í fyrra. Vísir/Getty Saksóknari ætlar að láta rétta yfir fjórtán ára gömlum pilti í Norrköping í Svíþjóð fyrir morð, tilraun til manndráps og fleiri brot. Pilturinn er talinn hafa drepið mann á þrítugsaldri gegn greiðslu og reynt að myrða annan. Upptaka náðist af því þegar pilturinn skaut 28 ára gamlan mann til bana á leikvelli í Ektorp-hverfi í Norrköping 20. september. Pilturinn skaut manninn í höfuðið, hálsinn og brjóstið. Lögreglan telur um að hreina aftöku hafi verið að ræða og að pilturinn hafi fengið greitt fyrir hana, að því er kemur fram í frétt sænska ríkisútvarpsins. Pilturinn náðist síðar þegar hann reyndi að myrða annan 28 ára gamlan mann í líkamsræktarstöð í borginni í október. Jafnaldri piltsins er grunaður um aðild að morðinu í september, þar á meðal um að hafa fengið morðingjann til verksins, skipulagt morðið og haft milligöngu um greiðslu. Þrjú önnur ungmenni á aldrinum fimmtán til átján ára eru grunuð um aðild að morðtilræðinu í líkamsræktarstöðinni. Lögreglan leitar enn þeirra sem fyrirskipuðu morðið og tilræðið. Auk morðsins og manndrápstilraunarinnar er fjórtán ára pilturinn grunaður um vopnalagabrot, íkveikju í fíkniefnabrot. Fer ekki á sakaskrána Ekki er hægt að sækja börn undir fimmtán ára til saka í Svíþjóð. Hins vegar þurfa saksóknarar að rétta yfir þeim ef þau fremja alvarleg afbrot sem meira en fimm ára fangelsi liggur við. Börn geta verið dæmt til greiðslu miskabóta en sakfelling fer ekki á sakaskrá þeirra. Mál ef þessu tagi eru sögð grundvöllur fyrir barnaverndaryfirvöld til þess að grípa inn í. Glæpagengi hafa lengi verið til ófriðs í Svíþjóð. Þau beita meðal annars fyrir sig ungmennum til þess að fremja fyrir sig ýmis konar afbrot, þar á meðal morð. Glæpamennirnir eru sagðir komast í samband við börn og unglinga á netinu og greiða þeim fyrir viðvikin. Svíþjóð Erlend sakamál Mest lesið „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Innlent Ráðist á ungan dreng með piparúða Innlent Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Innlent Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet Innlent Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ Erlent Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Innlent Fleiri fréttir Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum Sjá meira