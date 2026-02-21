Innlent

Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Systurnar Hildur Ylfa og Sara segja að það hafi verið eins og einhver hefði verið að fylgjast með þeim, þar sem þær sluppu með minni háttar meiðsl eftir bílveltu.
Systurnar Hildur Ylfa og Sara segja að það hafi verið eins og einhver hefði verið að fylgjast með þeim, þar sem þær sluppu með minni háttar meiðsl eftir bílveltu. Samsett

Systur voru á ferð yfir Klettháls á Vestfjörðum þegar bíllinn valt af veginum og þær enduðu á hlið. Bíllinn eyðilagðist en þær sluppu með minni háttar meiðsl. Eftir slysið voru þær fastar í bílnum en náðu ekki að hringja í neyðarlínuna vegna lélegs símsambands. 

Systurnar Hildur Ylfa og Sara Eyþórsdætur, voru á leið til Reykjavíkur frá Ísafirði laugardaginn 14. febrúar. 

„Það var búið að vera fín færð þar til við komum á Kletthálsinn og þá var kominn svolítill snjór, maður sá ekki að það var glerhálka. Ég hægi mikið á mér og það er bíll fyrir framan mig sem alveg brunar í gegnum hálkuna,“ segir Hildur.

Þær hafi síðan keyrt fram á hálkublett og lýsir Hildur því að sama hvað hún gerði gat hún ekki haldið bílnum á veginum, þrátt fyrir að bíllinn væri á nagladekkjum.

„Við rennum út af, við vissum ekki að við hefðum farið í veltu, þetta gerðist svo fljótt að um leið og þetta gerðist þá vorum við í nokkrar mínútur að hugsa hvað við ættum að gera næst.“

Þær systur lágu á hlið þegar vegfarendur bar að.Aðsend

Hildur segist ekki hafa gert sér grein fyrir því að bíllinn valt fyrr en hún sá myndir af gjöreyðilögðum bílnum.

Stálheppnar að sjúkraflutningamann bar að

Hildur segir þær báðar hafa verið nokkrar mínútur að átta sig á aðstæðunum. Hún reyndi að hringja í neyðarlínuna en gat það ekki þar sem ekkert símasamband var á svæðinu. Bíllinn var á hlið, Hildur nær jörðinni og Sara ofar, og þær komust ekki út.

Hildur deildi myndskeiði af þeim úr bílnum og skrifar undir hversu mikilvægt það sé að nota belti.

@hildurylfaa

Beltin bjarga❤️👏🏻það er ekkert grín að keyra í glerhálku.

♬ scott street x i know the end - 𝘿𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙑𝙞𝙗𝙚𝙨🎧

„Við vorum stálheppnar að það kemur bíll fimm mínútum seinna, sér okkur og stoppar og kom og hjálpar okkur út úr bílnum,“ segir Hildur.

Í bílnum var ungt par sem opnaði dyrnar farþegamegin. Það reyndist hins vegar erfitt að losa Söru án þess að hún myndi detta á systur sína.

Bíllinn var í rústi alls staðar nema þar sem við vorum, segir Hildur.Aðsend

„Ég nota fæturna mína og spyrni henni upp. Ég tek síðan í handfangið á hliðinni og næ að klifra sjálf út. Þegar við erum komnar út er komið annað par sem er á leið til Ísafjarðar og konan var sjúkraliði. Hún bauð okkur verkjalyf en við afþökkuðum enda fundum við ekki fyrir verkjum fyrr en nokkrum tímum seinna.“

Þriðja parið kom þeim til aðstoðar nokkrum mínútum seinna en þar um borð var sjúkraflutningamaður frá Reykjavík. Hildur segir þær afar heppnar að fólk með reynslu hafi komið þeim til aðstoðar.

Rétt potað

Hildur og Sara fengu far nokkra leið til að komast í símasamband og keyrði síðan föðurbróðir þeirra systurnar til Reykjavíkur. Þar fóru þær á bráðamóttöku Landspítalans

„Þá fengum við að vita að við værum tognaðar í hálsi og herðum og ég í brjóstkassanum líka. Ég er góð þar núna en finn enn rosalega í hálsinum og herðunum en þegar við förum upp á bráðamóttöku þá læt ég vita að ég vilji láta kíkja á systur mína fyrst þar sem hún var í heilaskurðaðgerð í fyrra,“ segir Hildur.

Hún var heldur óánægð með þjónustuna á bráðamóttökunni og segir læknana hafa „rétt potað“ í þær og útskrifað án verkjalyfja. Hildur fór sjálf á Læknavaktina nokkrum dögum síðar og fékk uppáskrifuð verkjalyf vegna meiðslanna.

Samgönguslys Umferðaröryggi Reykhólahreppur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið