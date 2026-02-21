Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 21:16 Systurnar Hildur Ylfa og Sara segja að það hafi verið eins og einhver hefði verið að fylgjast með þeim, þar sem þær sluppu með minni háttar meiðsl eftir bílveltu. Samsett Systur voru á ferð yfir Klettháls á Vestfjörðum þegar bíllinn valt af veginum og þær enduðu á hlið. Bíllinn eyðilagðist en þær sluppu með minni háttar meiðsl. Eftir slysið voru þær fastar í bílnum en náðu ekki að hringja í neyðarlínuna vegna lélegs símsambands. Systurnar Hildur Ylfa og Sara Eyþórsdætur, voru á leið til Reykjavíkur frá Ísafirði laugardaginn 14. febrúar. „Það var búið að vera fín færð þar til við komum á Kletthálsinn og þá var kominn svolítill snjór, maður sá ekki að það var glerhálka. Ég hægi mikið á mér og það er bíll fyrir framan mig sem alveg brunar í gegnum hálkuna,“ segir Hildur. Þær hafi síðan keyrt fram á hálkublett og lýsir Hildur því að sama hvað hún gerði gat hún ekki haldið bílnum á veginum, þrátt fyrir að bíllinn væri á nagladekkjum. „Við rennum út af, við vissum ekki að við hefðum farið í veltu, þetta gerðist svo fljótt að um leið og þetta gerðist þá vorum við í nokkrar mínútur að hugsa hvað við ættum að gera næst.“ Þær systur lágu á hlið þegar vegfarendur bar að.Aðsend Hildur segist ekki hafa gert sér grein fyrir því að bíllinn valt fyrr en hún sá myndir af gjöreyðilögðum bílnum. Stálheppnar að sjúkraflutningamann bar að Hildur segir þær báðar hafa verið nokkrar mínútur að átta sig á aðstæðunum. Hún reyndi að hringja í neyðarlínuna en gat það ekki þar sem ekkert símasamband var á svæðinu. Bíllinn var á hlið, Hildur nær jörðinni og Sara ofar, og þær komust ekki út. Hildur deildi myndskeiði af þeim úr bílnum og skrifar undir hversu mikilvægt það sé að nota belti. @hildurylfaa Beltin bjarga❤️👏🏻það er ekkert grín að keyra í glerhálku. ♬ scott street x i know the end - 𝘿𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙑𝙞𝙗𝙚𝙨🎧 „Við vorum stálheppnar að það kemur bíll fimm mínútum seinna, sér okkur og stoppar og kom og hjálpar okkur út úr bílnum,“ segir Hildur. Í bílnum var ungt par sem opnaði dyrnar farþegamegin. Það reyndist hins vegar erfitt að losa Söru án þess að hún myndi detta á systur sína. Bíllinn var í rústi alls staðar nema þar sem við vorum, segir Hildur.Aðsend „Ég nota fæturna mína og spyrni henni upp. Ég tek síðan í handfangið á hliðinni og næ að klifra sjálf út. Þegar við erum komnar út er komið annað par sem er á leið til Ísafjarðar og konan var sjúkraliði. Hún bauð okkur verkjalyf en við afþökkuðum enda fundum við ekki fyrir verkjum fyrr en nokkrum tímum seinna.“ Þriðja parið kom þeim til aðstoðar nokkrum mínútum seinna en þar um borð var sjúkraflutningamaður frá Reykjavík. Hildur segir þær afar heppnar að fólk með reynslu hafi komið þeim til aðstoðar. Rétt potað Hildur og Sara fengu far nokkra leið til að komast í símasamband og keyrði síðan föðurbróðir þeirra systurnar til Reykjavíkur. Þar fóru þær á bráðamóttöku Landspítalans „Þá fengum við að vita að við værum tognaðar í hálsi og herðum og ég í brjóstkassanum líka. Ég er góð þar núna en finn enn rosalega í hálsinum og herðunum en þegar við förum upp á bráðamóttöku þá læt ég vita að ég vilji láta kíkja á systur mína fyrst þar sem hún var í heilaskurðaðgerð í fyrra,“ segir Hildur. Hún var heldur óánægð með þjónustuna á bráðamóttökunni og segir læknana hafa „rétt potað“ í þær og útskrifað án verkjalyfja. Hildur fór sjálf á Læknavaktina nokkrum dögum síðar og fékk uppáskrifuð verkjalyf vegna meiðslanna. Samgönguslys Umferðaröryggi Reykhólahreppur Mest lesið Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Innlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Innlent Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Innlent Fleiri fréttir Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sjá meira