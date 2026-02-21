Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 18:39 Björgunarsveitir hafa verið kallaðar til. Teitur Þorkelsson Björgunarsveitir hafa síðdegis og í kvöld aðstoðað vegfarendur sem lent hafa í vandræðum á hringveginum undir Eyjafjöllum. Veginum hefur verið lokað vegna bíla sem sitja fastir á veginum. Í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar segir að ekki sé vitað hvenær opnað verður fyrir umferð um veginn á ný. Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir í samtali við fréttastofu að björgunarsveitirnar Víkverji í Vík, Bróðurhönd undir Eyjafjöllum, Dagrenning á Hvolsvelli og Flugbjörgunarsveitin á Hellu hafi verið ræstar út í verkefnið. Einhver fjöldi fólks sé í vandræðum vegna aðstæðna á svæðinu. Honum hafi borist upplýsingar um ófærð á veginum og að björgunarsveitir hafi verið kallaðar út til að ferja fólk úr rútu á veginum að hóteli í grenndinni. Ekki lágu fyrir upplýsingar um hvort rútan sæti föst eða ekki. Uppfært: Seint á sjöunda tímanum segir Jón Þór í samtali við fréttastofu að enn sé unnið að því að ferja fólk af veginum og í skjól. Óskað hafi veirð eftir meiri mannskap frá björgunarsveitunum í verkefnið. Teitur Þorkelsson leiðsögumaður hafði beðið í bílaröðinni í um eina og hálfa klukkustund þegar blaðamaður náði tali af honum. Hann grunar að röðin hafi myndast einhverju áður en hann kom á svæðið. Vont skyggni er á veginum. Teitur Þorkelsson „Þetta er allt í kaos,“ segir Teitur í samtali við fréttastofu um ástandið á svæðinu. Hann hafi þó í starfi sínu séð ýmislegt. Teitur segir að þegar hvessir svo rækilega líkt og nú verði fljótt til skaflar sem auki líkurnar á að bílar festist á veginum. Hann sér því fram á að þurfa að dúsa á veginum eitthvað áfram. „Maður hefur nú lent í ýmsu. Maður setur bara á góða tónlist og fer í djúpslökun,“ segir Teitur. Á veginum er bíll við bíl.Teitur Þorkelsson Samkvæmt viðvaranakorti Veðurstofu Íslands tók gul viðvörun gildi á Suður- og Suðausturlandi klukkan sex. Viðvörunin verður í gildi til hádegis á morgun. „Austan 10-18 m/s og skafrenningur, einkum undir Eyjafjöllum. Getur valdið umferðartruflunum,“ segir á vefnum um ástandið á Suðurlandi. Gul veðurviðvörun er í gildi á svæðinu. Teitur Þorkelsson Fréttin hefur verið uppfærð. Færð á vegum Veður Björgunarsveitir Umferð Mest lesið Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Innlent Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Innlent Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Fleiri fréttir Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Sjá meira