Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Björgunarsveitir hafa verið kallaðar til. Teitur Þorkelsson

Björgunarsveitir hafa síðdegis og í kvöld aðstoðað vegfarendur sem lent hafa í vandræðum á hringveginum undir Eyjafjöllum. Veginum hefur verið lokað vegna bíla sem sitja fastir á veginum. 

Í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar segir að ekki sé vitað hvenær opnað verður fyrir umferð um veginn á ný.

Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir í samtali við fréttastofu að björgunarsveitirnar Víkverji í Vík, Bróðurhönd undir Eyjafjöllum, Dagrenning á Hvolsvelli og Flugbjörgunarsveitin á Hellu hafi verið ræstar út í verkefnið. Einhver fjöldi fólks sé í vandræðum vegna aðstæðna á svæðinu.

Honum hafi borist upplýsingar um ófærð á veginum og að björgunarsveitir hafi verið kallaðar út til að ferja fólk úr rútu á veginum að hóteli í grenndinni. Ekki lágu fyrir upplýsingar um hvort rútan sæti föst eða ekki.

Uppfært: Seint á sjöunda tímanum segir Jón Þór í samtali við fréttastofu að enn sé unnið að því að ferja fólk af veginum og í skjól. Óskað hafi veirð eftir meiri mannskap frá björgunarsveitunum í verkefnið.

Teitur Þorkelsson leiðsögumaður hafði beðið í bílaröðinni í um eina og hálfa klukkustund þegar blaðamaður náði tali af honum. Hann grunar að röðin hafi myndast einhverju áður en hann kom á svæðið.

Vont skyggni er á veginum. Teitur Þorkelsson

„Þetta er allt í kaos,“ segir Teitur í samtali við fréttastofu um ástandið á svæðinu. Hann hafi þó í starfi sínu séð ýmislegt.

Teitur segir að þegar hvessir svo rækilega líkt og nú verði fljótt til skaflar sem auki líkurnar á að bílar festist á veginum. Hann sér því fram á að þurfa að dúsa á veginum eitthvað áfram. 

„Maður hefur nú lent í ýmsu. Maður setur bara á góða tónlist og fer í djúpslökun,“ segir Teitur. 

Á veginum er bíll við bíl.Teitur Þorkelsson

Samkvæmt viðvaranakorti Veðurstofu Íslands tók gul viðvörun gildi á Suður- og Suðausturlandi klukkan sex. Viðvörunin verður í gildi til hádegis á morgun. 

„Austan 10-18 m/s og skafrenningur, einkum undir Eyjafjöllum. Getur valdið umferðartruflunum,“ segir á vefnum um ástandið á Suðurlandi.

Gul veðurviðvörun er í gildi á svæðinu. Teitur Þorkelsson

