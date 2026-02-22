Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Kristján Már Unnarsson skrifar 22. febrúar 2026 07:57 Høgni Hoydal rifjaði upp færeysku þjóðsöguna af tröllunum sem mistókst að draga Færeyjar að Íslandi. Flugfélagi Íslands tókst hins vegar að færa þjóðirnar nær hvor annarri með flugsamgöngum sem hófust árið 1963. Egill Aðalsteinsson Færeysk þjóðsaga segir frá tveimur tröllum sem komu frá Íslandi til að reyna að draga Færeyjar til Íslands. En verkið reyndist þeim ógerlegt og þegar sólin kom upp urðu tröllin að steini og enduðu sem tveir drangar norðan Færeyja. Söguna sagði Høgni Hoydal, þáverandi utanríkis- og atvinnumálaráðherra Færeyja, við athöfn í flugstöð Vogaflugvallar þegar fagnað var endurkomu Icelandair í Færeyjaflug eftir tuttugu ára hlé vorið 2024. „En Íslendingar hafa dregið okkur saman með því að fljúga yfir hafið. Og þangað til við fáum undirsjávargöng milli Færeyja og Íslands er bara mjög mikilvægt að flugið tengi okkur saman,“ sagði Høgni Hoydal í þættinum Flugþjóðin. Flogið inn Sørvágsfjørð á Dash 8-vél Icelandair. Flugbrautin er í níutíu metra hæð inn af botni fjarðarins. Kristján Jakobsson flugstjóri vinstramegin og Jóhann Atli Hafliðason flugmaður hægramegin.Egill Aðalsteinsson Fram kemur í þættinum að Íslendingar léku lykihlutverk við að byggja upp flugsamgöngur milli Færeyja og umheimsins með flugi Flugfélags Íslands, sem hófst árið 1963. Fyrst var flogið á Douglas Dakota-vélum, þristum, og var flugið í samstarfi við Færeyinga. Ekki var eingöngu flogið milli Reykjavíkur og Færeyja heldur flaug vélin einnig milli Færeyja, Bergen, Kaupmannahafnar og Glasgow áður en haldið var aftur til Reykjavíkur. Varð það upphafið að samfelldum flugsamgöngum milli Færeyja og umheimsins. Kristján Jakobsson var flugstjóri í fyrsta áætlunarflugi Icelandair til Færeyja eftir að félagið tók upp þráðinn á ný eftir tuttugu ára hlé.Egill Aðalsteinsson Frá árinu 2004 hafði færeyska félagið Atlantic Airways eitt annast flug milli Íslands og Færeyja en í samstarfi við Icelandair. Færeyingar sinntu fluginu á 95 sæta farþegaþotum af gerðinni British Aerospace, BAe 146, en frá árinu 2013 á enn stærri þotum, 144 sæta Airbus A319. Þær eru stærstu flugvélar sem nýtt hafa Reykjavíkurflugvöll í reglubundnu áætlunarflugi. Þegar Færeyingar skiptu svo yfir í 180 sæta Airbus A320 þótti flugstöðin í Reykjavík of lítil og flugbrautir of stuttar og fluttist Færeyjaflugið til Keflavíkur haustið 2018. Airbus A319 þotur færeyska flugfélagsins Atlantic Airways eru stærstu flugvélar sem notað hafa Reykjavíkurflugvöll í reglubundnu áætlunarflugi.Egill Aðalsteinsson Aðflugið að Vogaflugvelli, eina flugvelli eyjanna, telst hins vegar enn krefjandi, eins og sjá má úr flugstjórnarklefa Dash 8 Q400-vélar Icelandair. Frammí sitja Kristján Jakobsson flugstjóri og Jóhann Atli Hafliðason flugmaður og það er Jóhann sem annast aðflugið og lendinguna að þessu sinni. Það er bjart yfir Færeyjum og við njótum þess að fylgjast með fluginu inn Sørvágsfjørð. Flugstjórinn hefur auga með að ekki sé flogið of nærri fjöllum, sem til beggja handa skaga upp fyrir flughæð vélarinnar. Vesturendi flugbrautarinnar í Vogum hvílir á stórri jarðvegsfyllingu ofan bæjarins Saurvogs. Austurendinn er einnig á stórri fyllingu.Egill Aðalsteinsson Inni í fjarðarbotni birtist bærinn Sørvágur og þar fyrir ofan, í 90 metra hæð, er flugbrautin. Á lokastefnu þarf að rétta flugvélina af til að hún stefni beint inn á 1.800 metra langa brautina. Aðflugið má sjá í þætti Flugþjóðarinnar um innanlandsflotann. Hér er sjö mínútna kafli: Þetta er fimmtándi þáttur Flugþjóðarinnar. Áskrifendur geta nálgast alla þættina á streymisveitunni Sýn+. Flugþjóðin Fréttir af flugi Icelandair Færeyjar Reykjavíkurflugvöllur Tengdar fréttir Vill bjóða NATO að byggja nýjan flugvöll í Færeyjum Borgarstjóri Þórshafnar vill bjóða NATO að byggja nýjan alþjóðaflugvöll í Færeyjum. Hann segir núverandi flugvöll of lítinn til að geta þjónað Færeyingum til framtíðar. 14. maí 2024 22:22 Icelandair flýgur til Færeyja að nýju Icelandair hóf í dag áætlunarflug til Færeyja á ný eftir tuttugu ára hlé. Utanríkisráðherrar Íslands og Færeyja fagna áfanganum sem og flugstjóri fyrstu flugferðarinnar. Flogið verður fimm til sex sinnum í viku gegnt flugfélaginu Atlantic Airways sem hefur verið að fljúga á milli tvisvar til þrisvar í viku. 1. maí 2024 23:00 50 ár frá flugslysinu á Mykinesi í Færeyjum Fimmtíu ár eru í dag liðin frá flugslysinu á Mykinesi í Færeyjum þegar Fokker Friendship-vél Flugfélags Íslands rakst á hæsta hluta eyjunnar í aðflugi að flugvellinum í Vogum. Átta manns létust, einn Íslendingur og sjö Færeyingar. 26. september 2020 08:54 Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Metfjöldi gesta tvo daga í röð Innlent Íranir mótmæla á ný Erlent Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Veður Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Erlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Fleiri fréttir Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Sjá meira